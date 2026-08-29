Λαμία: 30χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ από τσίμπημα μαύρης αράχνης

Ένας 30χρονος εργάτης γης, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λαμίας, όταν το απόγευμα της Παρασκευής εμφάνισε σοβαρά συμπτώματα δηλητηρίασης.

Πρόκειται για έναν 30χρονο από το Νεπάλ, ο οποίος εκτελούσε μαζί με άλλους ομοεθνείς του αγροτικές εργασίες στην περιοχή της Αμφίκλειας.

Σύμφωνα με το lamiareport, ο 30χρονος είχε έντονους πόνους, εφίδρωση, σπασμούς και άλλα συμπτώματα, με την υγεία του να παρουσιάζει ραγδαία επιδείνωση.

Εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου οι γιατροί αναλύοντας τα συμπτώματα σε συνεργασία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων κατέληξαν ότι πιθανότατα πρόκειται για τσίμπημα από δηλητηριώδη αράχνη (μαύρη χήρα).

Αμέσως ζητήθηκε και εστάλη ο συγκεκριμένος ορός από τη Λάρισα ο οποίος χορηγήθηκε στον 30χρονο, με αποτέλεσμα η υγεία του να παρουσιάσει βελτίωση και να νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου.

Πηγή: cnn.gr