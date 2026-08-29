Προγνωστικά Παναιτωλικός – Καλαμάτα: Με τα γκολ διπλασιασμού

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά ημέρας για την αναμέτρηση.
Ανάλυση Παναιτωλικός
Ο Παναιτωλικός ξεκίνησε ιδανικά το πρωτάθλημα, επικρατώντας εντός έδρας με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης. Η εμφάνισή του δεν ήταν εντυπωσιακή, όμως παρουσιάστηκε πολύ πιο αποτελεσματικός στην τελική προσπάθεια από τους Αρκάδες. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Κουτσερένκο, ο οποίος πραγματοποίησε πέντε επεμβάσεις.
Ανάλυση Καλαμάτα
Η Καλαμάτα γνώρισε οδυνηρή ήττα με 3-2 από τον Άρη στην πρεμιέρα της Super League, ως τυπικά γηπεδούχος στο «Θ. Κολοκοτρώνης». Παρουσίασε καλή εικόνα στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία, όμως η αποβολή του Μπόλιβαρ λίγο πριν από το τέλος αποδείχθηκε καθοριστική.
Δείτε τα προγνωστικά Παναιτωλικός – Καλαμάτα!
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