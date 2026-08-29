Σελίν Ντιόν: Αποθεωτική υποδοχή στο Παρίσι – Ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στη σκηνή

Η Σελίν Ντιόν (Celine Dion) βρίσκεται και πάλι στο Παρίσι και όλα δείχνουν πως η μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή βρίσκεται πλέον πολύ κοντά.

Η 58χρονη τραγουδίστρια έφτασε την Παρασκευή 28 Αυγούστου στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου την περίμεναν δεκάδες θαυμαστές έξω από το ξενοδοχείο Le Royal Monceau.

Αποθεωτική υποδοχή στο Παρίσι

Η Ντιόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη από την υποδοχή του κόσμου. Χαιρέτησε τους θαυμαστές της, τους έστειλε φιλιά και χαμογέλασε πλατιά, ενώ πόζαρε για φωτογραφίες.

Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα κομψό look, με καμηλό καμπαρντίνα, ψηλές μπότες και σκούρα γυαλιά, τραβώντας για ακόμη μία φορά τα βλέμματα.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της εδώ και δύο χρόνια, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει επικεντρωθεί στην προετοιμασία της για την επιστροφή της στη ζωντανή μουσική.

Céline Dion showed her fans some love as she arrived at the Hotel Le Royal Monceau in Paris, France, ahead of her series of concerts in the French capital.🤍



📹: BACKGRID pic.twitter.com/4BNTHYrokS — Page Six (@PageSix) August 28, 2026

Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιστροφή

Η Σελίν Ντιόν ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή περίπου τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της, εξαιτίας της μάχης της με το σύνδρομο Stiff-Person, μια σπάνια νευρολογική πάθηση που επηρέασε σημαντικά την καθημερινότητά της και την καλλιτεχνική της δραστηριότητα.

Το νέο συναυλιακό της πρόγραμμα περιλαμβάνει εμφανίσεις που εκτείνονται έως το 2027. Οι πρώτες δέκα συναυλίες έχουν προγραμματιστεί στο Παρίσι για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την επιστροφή της μπροστά στο κοινό.

«Μου έλειψαν τόσο πολύ»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, η Ντιόν μίλησε για τη σχέση της με τους θαυμαστές της και για την επιθυμία της να βρεθεί ξανά απέναντί τους.

Η ίδια παραδέχτηκε πως η απόσταση που δημιουργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια ήταν μεγάλη και πως θέλει μέσα από τις εμφανίσεις της να ανταποδώσει την αγάπη που έχει εισπράξει. «Έχει περάσει τόσος καιρός. Θα ήθελα να τους προσφέρω κάτι για να τους δείξω πόσο μου έλειψαν», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Πηγή:ethnos.gr