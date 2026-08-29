Μεσογειακοί Αγώνες: Πρεμιέρα για την ομάδα 3×3

Η Εθνική Ομάδα 3×3 U23 κάνει την δική της πρεμιέρα στους Μεσογειακούς Αγώνες με δύο αγώνες για την ομάδα των Γυναικών και έναν για αυτήν των Ανδρών.

Το πρωτάθλημα 3×3 φιλοξενείται στο Τάραντο και στις 19.00 η ομάδα των γυναικών θα αναμετρηθεί με το Κόσοβο. Θα ακολουθήσει η ομάδα των Ανδρών η οποία θα αντμετωπίσει την Αίγυπτο και το πρόγραμμα της ημέρας θα κλείσει με τον αγώνα Ιταλία – Ελλάδα για την Εθνική Γυναικών στις 22.40.

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Το πρόγραμμα της ελληνικής αποστολής

29/8

19.00 Ελλάδα – Κόσοβο (Γ)

20.25 Ελλάδα – Αίγυπτος (Α)

22.40 Ιταλία – Ελλάδα (Γ)

30/8

11.05 Γαλλία – Ελλάδα (Α)

*Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στα προημιτελικά.