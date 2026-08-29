Μεσογειακοί Αγώνες: Πρεμιέρα για την ομάδα 3×3

Το πρωτάθλημα 3×3 φιλοξενείται στο Τάραντο και στις 19.00 η ομάδα των γυναικών θα αναμετρηθεί με το Κόσοβο. Θα ακολουθήσει η ομάδα των Ανδρών η οποία θα αντμετωπίσει την Αίγυπτο και το πρόγραμμα της ημέρας θα κλείσει με τον αγώνα Ιταλία – Ελλάδα για την Εθνική Γυναικών στις 22.40.
Μπορείτε να δείτε τους αγώνες ΕΔΩ
Το πρόγραμμα της ελληνικής αποστολής
29/8
19.00 Ελλάδα – Κόσοβο (Γ)
20.25 Ελλάδα – Αίγυπτος (Α)
22.40 Ιταλία – Ελλάδα (Γ)
30/8
11.05 Γαλλία – Ελλάδα (Α)
*Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στα προημιτελικά.