Χωρίς νίκη εντός στα πλέι άουτ ο Παναιτωλικός, αήττητη η Μίντλεσμπρο από τη Σαουθάμπτον

Η πρώτη από τις τρεις αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση του γκρουπ υποβιβασμού διεξάγεται σήμερα στη Σούπερ Λίγκα και ο Παναιτωλικός υποδέχεται τη Λάρισα. Σαουθάμπτον εναντίον Μίντλεσμπρο στον επαναληπτικό του 0-0 για τα ημιτελικά των πλέι οφ της Τσάμπιονσιπ. Στον τελικό περιμένει η Χαλ.

Ο Παναιτωλικός κέρδισε και τις τρεις φορές που αντιμετώπισε φέτος τη Λάρισα, όλες με Over.

Αν και βρέθηκε να χάνει στο 7’, ο Παναιτωλικός έφυγε με το τρίποντο από το Περιστέρι, ανατρέποντας το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Στο +6 από τη γραμμή υποβιβασμού, ήταν η δεύτερη νίκη του σε επτά ματς στα πλέι άουτ, και αυτή εκτός έδρας. Στο Αγρίνιο έχει να επιδείξει μία ισοπαλία και δύο ήττες. Στο πρώτο 45λεπτο διαμορφώθηκε το εντός έδρας 1-1 της Λάρισας με τον Αστέρα Τρίπολης, που άφησε τους «βυσσινί» στην τελευταία θέση της κατάταξης. Συμπλήρωσαν 14 σερί αγώνες χωρίς νίκη, κατακτώντας την ισοπαλία στους μισούς από αυτούς. Ακολουθεί το Σάββατο το εντός με τον Ατρόμητο και στη συνέχεια το εκτός με την Κηφισιά. Επικράτησε μόλις στα 2/16 εκτός έδρας παιχνίδια της, σε Βόλο και Σέρρες, αμφότερα με 2-0. Εκτός παραμένει ο αμυντικός Κοσονού. Η έφεση της ΑΕΛ στα «Χ» και η εντός έδρας αστάθεια του Παναιτωλικού καθιστούν την ισοπαλία ως ένα αρκετά πιθανό ενδεχόμενο.

Στην 4η θέση τερμάτισε η Σαουθάμπτον, ισόβαθμη με την 5η Μίντλεσμπρο, τρέχοντας ένα πολύ δυνατό σερί, που έχει φτάσει στις 14 νίκες και 6 ισοπαλίες στα 20 πιο πρόσφατα παιχνίδια της στην κατηγορία. Παράλληλα, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου, αποκλείοντας την Άρσεναλ και μένοντας εκτός από τη Μάντσεστερ Σίτι. Βρήκε δίχτυα στους 13 πιο πρόσφατους εντός έδρας αγώνες της. Λείπει ξανά ο αμυντικός Στίβενς (2 γκολ). Πέντε σερί ματς χωρίς ήττα συμπλήρωσε η Μίντλεσμπρο, ενώ μακριά από την πόλη της έχει να ηττηθεί εδώ και έξι παιχνίδια, με 4 διαδοχικές ισοπαλίες ως σήμερα. Σκόραρε στις 10/11 πιο πρόσφατες εκτός έδρας αναμετρήσεις της. Είναι αήττητη φέτος από τη Σαουθάμπτον, με δύο ισοπαλίες και μία νίκη με 4-0. Δεν έχει νικήσει όμως στις 5 πιο πρόσφατες παρουσίες της στο «Σεντ Μέρις» της αποψινής της αντιπάλου. Ο 23χρονος μέσος Χάκνεϊ (6 γκολ) εξακολουθεί να απουσιάζει, πιθανόν όμως να προλάβει τον τελικό αν η «Μπόρο» προκριθεί.

Οι δύο ομάδες έδειξαν ισορροπία στο πρώτο παιχνίδι και δεν αποκλείεται να χρειαστούν έξτρα χρόνο για να αποφασιστεί η ομάδα που θα παίξει στο «Γουέμπλεϊ» διεκδικώντας την άνοδο στην Πρέμιερ.

