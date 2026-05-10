Αήττητο σερί 12 αγώνων για τη Λιλ, ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο η Παρί

Μονακό και Λιλ διεκδικούν καλύτερο πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία της Ligue 1, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Μετά από την πρόκριση στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, η Παρί Σεν Ζερμέν επιστρέφει στο πρωτάθλημα για το εντός με την Μπρεστ και με νίκη θα αγκαλιάσει τον τίτλο.

Οι 5/6 τελευταίοι αγώνες της Μονακό με τη Λιλ έληξαν Under, με τη Λιλ να μετρά 3 νίκες, μια η Μονακό και δύο ματς έμειναν στο 0-0.

Μετά από τρεις αγωνιστικές χωρίς νίκη, η Μονακό νίκησε 2-1 εκτός έδρας τη Μετς, η οποία προηγήθηκε στο 49’, για να έρθει η απάντηση στο 61’ και το 91’ από πλευράς Μονεγάσκων. Έφτασε τα 6 σερί παιχνίδια που σκοράρει και δέχεται γκολ, ενώ η ίδια βρίσκει δίχτυα εδώ και 13 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Μετράει 10 νίκες στους 16 εντός έδρας αγώνες της (10-2-4). Θα λείψει ο αμυντικός Κάιο Ενρίκε. Η Λιλ παραχώρησε 1-1 στην κατώτερη βαθμολογικά Χάβρη, η οποία κάνει προσπάθεια να παραμείνει στην κατηγορία. Η φιλοξενούμενη δεν έχει ήττα στο πρωτάθλημα από την 1η Φλεβάρη. Τότε έχασε 1-0 από τη Λυών και έκτοτε μετρά 7 νίκες και 5 ισοπαλίες. Οι 14/18 τελευταίοι αγώνες της συνοδεύτηκαν από Under. Τη Μονακό την κέρδισε 1-0 στον πρώτο γύρο με γκολ στο 91’ και μετράει πλέον τρία σερί ματς χωρίς ήττα από αυτήν. Το combo υπέρ της φιλοξενούμενης με περιορισμό στο σκορ καλύπτει αρκετά πιθανά σκορ σε αυτό το αμφίρροπο παιχνίδι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν προηγήθηκε στο 3’ του εκτός έδρας επαναληπτικού ημιτελικού του Τσάμπιονς Λιγκ με την Μπάγερν, για να δεχτεί την ισοφάριση στο 94’. Σε συνδυασμό με το 5-4 του α’ ματς προκρίθηκε στον τελικό, απολύτως άξια, αφού και στο δεύτερο αυτό παιχνίδι απείλησε αρκετές φορές την εστία του Νόιερ. Ο πέμπτος διαδοχικός της τίτλος στη Γαλλία πλησιάζει. Χτύπησαν και θα απουσιάζουν οι αμυντικοί Πάτσο (2 γκολ), Μέντες (6 γκολ) και ο μέσος Ζαΐρ-Εμερί (3 γκολ). Η Μπρεστ συμπλήρωσε έξι σερί παιχνίδια χωρίς νίκη. Την περασμένη εβδομάδα έχασε 4-0 στην ίδια γειτονιά που αγωνίζεται τώρα, από την άλλη ομάδα της πρωτεύουσας, την Παρί. Τουλάχιστον έχει καθαρίσει με την παραμονή της στην κατηγορία και του χρόνου θα αγωνιστεί για 8η σερί σεζόν. Νίκησε μόλις στα 3 από τα 16 εκτός έδρας παιχνίδια της στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει να κερδίσει την Παρί Σεν Ζερμέν εδώ και 40 χρόνια, μετρώντας 25 ήττες και 8 ισοπαλίες. Τιμωρημένος ο αμυντικός Λαλά.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πρωταγωνιστεί δικαίως σε Γαλλία και Ευρώπη και αναμένεται να λυγίσει και την αντίσταση της Μπρεστ, η οποία έρχεται από 3/4 γκολ/γκολ.

