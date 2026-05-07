Διαφορά ενός γκολ καλούνται να ανατρέψουν Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ

Επαναληπτικοί για τα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ σε Μπέρμιγχαμ και Φράιμπουργκ. Τόσο η Άστον Βίλα όσο και η γερμανική ομάδα καλούνται να κερδίσουν με τουλάχιστον ένα γκολ διαφορά τις Νότιγχαμ και Μπράγκα αντιστοίχως, για να ισοφαρίσουν το σκορ του πρώτου αγώνα.

Η Άστον Βίλα μετράει 7 νίκες και 3 ισοπαλίες στις 10 τελευταίες φορές που φιλοξένησε τη Νότιγχαμ. Τελευταία νίκη της Φόρεστ στο «Βίλα Παρκ» ήταν πριν από 31 χρόνια.

Επτά αλλαγές έκανε στο αρχικό του σχήμα ο Ουνάι Έμερι στο κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι με την Τότεναμ συγκριτικά με αυτό στο Νότιγχαμ, όπου ηττήθηκε με 1-0, και πάλι όμως το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για την Άστον Βίλα. Βρέθηκε να χάνει 0-2 στο 25’, μείωσε στο 96’. Ήταν η τρίτη διαδοχική της ήττα σε όλες τις διοργανώσεις, όχι και πολύ ευνοϊκή συγκυρία για να διεκδικήσει την πρόκριση σε ευρωπαϊκό τελικό. Σκόραρε πάντως στους 9 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της. Η Νότιγχαμ αντιθέτως βρίσκεται σε πολύ καλή δυναμική, με πέντε διαδοχικές επιτυχίες και 10 σερί ματς χωρίς ήττα (7 νίκες). Απομακρύνθηκε έξι βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν. Βρήκε δίχτυα στους 10 πιο πρόσφατους εκτός έδρας αγώνες της. Ο αρχηγός Γκιμπς-Γουάιτ που χτύπησε στο ματς με την Τσέλσι (3-1) αναμένεται να παίξει με προστατευτική μάσκα. Το G/G, το οποίο εμφανίστηκε στις 11/15 πιο πρόσφατες μεταξύ τους μονομαχίες, μαζί με τη διπλή υπέρ της ισχυρής στο Μπέρμιγχαμ Άστον Βίλα, καλύπτουν αρκετά πιθανά αποτελέσματα στο παιχνίδι.

Στο εντός έδρας 1-1 με τη 16η Βόλφσμπουργκ που μάχεται για την παραμονή της έμεινε η Φράιμπουργκ και ανέβηκε ξανά στην 7η θέση που οδηγεί στο επόμενο Κόνφερενς Λιγκ. Ο Γιούλιαν Σούστερ έκανε τρεις αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα σε σχέση με το ματς στην Πορτογαλία, το οποίο έχασε 2-1 με γκολ στο 92’. Εντός έδρας στην Μπουντεσλίγκα έχασε μόνο σε 3/16 εντός έδρας παιχνίδια της, κερδίζοντας στα 8 εξ αυτών. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο επιθετικός Σουζούκι (9 γκολ). Η Μπράγκα παραχώρησε επίσης ισοπαλία με 1-1, στην Εστορίλ, έχοντας 4 αλλαγές σε σχέση με τους 11 που ξεκίνησαν στο α’ ματς με τη Φράιμπουργκ. Βρίσκεται επίσης στη θέση που θα δώσει εισιτήριο για το Κόνφερενς Λιγκ, εκτός φυσικά και αν κατακτήσει το Γιουρόπα Λιγκ, οπότε πάει στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Απών ο επιθετικός και αρχηγός Όρτα (21 γκολ), ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι.

Η Φράιμπουργκ είναι καλύτερη στην έδρα της και μπορεί να νικήσει την Μπράγκα. Πιθανό και το G/G, το οποίο εμφανίστηκε στα 5/6 τελευταία παιχνίδια τόσο των Γερμανών όσο και των Πορτογάλων.

