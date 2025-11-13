Στην ΑΕΚ η Αναστασία Μαρινάκου

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την Αναστασία Μαρινάκου, για την ομάδα στίβου.

Δυνατή μεταγραφική κίνηση από την ΑΕΚ, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση της Αναστασίας Μαρινάκου, η οποία είναι κυρίαρχη τα τελευταία χρόνια από τα 1.500μ. μέχρι τα 10.000μ. ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι την περσινή σεζόν έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού, όμως επέστρεψε και πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 10 χλμ. σε δημόσια οδό με 33:03, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στη διάρκεια των παράλληλων αγώνων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «Ένωση»:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την κορυφαία αθλήτρια Στίβου, Αναστασία Μαρινάκου. Η 29χρονη (12/06/1996) δρομέας, αγωνίζεται στα 800μ., 1.500μ., 3.000μ., 5.000μ. και 10.000μ. και εντάσσεται στο δυναμικό του τμήματος Στίβου της ομάδας μας.

Η Αναστασία Μαρινάκου έχει κατακτήσει 14 φορές το χρυσό μετάλλιο σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανοιχτού Στίβου και ισάριθμες φορές σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κλειστού Στίβου! Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες Στίβου όλων των εποχών!

Πριν από λίγες μέρες, στα 10 χλμ. στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, τερματίζοντας φυσικά πρώτη σε 33:03, κατέρριψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (33:23) και το ρεκόρ διαδρομής (33:34). Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη της στο αγώνισμα και το 4ο ρεκόρ διαδρομής που πετυχαίνει στον εν λόγω αγώνα. Επίσης, είναι κάτοχος του Πανελληνίου ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο στις κατηγορίες Κ23 και Κ20 και στον κλειστό στίβο στην κατηγορία Κ20.

Έχει σημειώσει ρεκόρ στα:

800μ.: 2.05.85 Διασυλλογικό, Τρίκαλα (07/05/2016)

1.500μ. 4.10.63 π.ρ.Ν. Μίτινγκ, Όορντεχεμ (04/06/2016)

3.000μ.: 9.13.75 Ευρωπαϊκό Ομάδων, Κλουζ-Ναπόκα (19/06/2021)

5.000μ.: 15.45.44 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Βόλος (30/06/2024)

10.000μ. 32.36.78 Μίτινγκ, Λονδίνο (18/05/2024)

800μ.: 2.07.83 π.ρ.Ν. Ημερίδα, Φάληρο 31/1/2015

1.500μ.: 4.14.91 Βελιγράδι (27/02/2016)

3.000μ.: 9.05.82 Μίτινγκ, Μετζ (11/02/2023)

Oι διεθνείς τις διακρίσεις: