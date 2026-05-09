Προβάδισμα παραμονής για την Ηλιούπολη

Η Ηλιούπολη έκανε το πρώτο βήμα για την παραμονή της στη Waterpolo League Women, επικρατώντας εντός έδρας του ΝΟ Πατρών με 16-11, στον πρώτο αγώνα της σειράς των play out.

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα της Ηλιούπολης πήρε προβάδισμα 1-0 και χρειάζεται ακόμη μία επιτυχία για να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία.

Η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 19:00, στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» της Πάτρας. Σε περίπτωση που η σειρά οδηγηθεί σε τρίτο παιχνίδι, αυτό θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στην έδρα της Ηλιούπολης.

Οι γηπεδούχες μπήκαν δυνατά από τα πρώτα λεπτά και με καθοριστικό ξέσπασμα στο δεύτερο οκτάλεπτο απέκτησαν σημαντική διαφορά στο σκορ. Η Ηλιούπολη διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, έχοντας πολλές λύσεις στην επίθεση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Οκτάλεπτα: 1-1, 5-1, 5-4, 5-5.

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.