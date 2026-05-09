Η Γλυφάδα επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ με 9-6 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ημιτελικούς των play-offs της Waterpolo League γυναικών.

Ο ΑΝΟ Γλυφάδας πήρε προβάδισμα στη σειρά των προημιτελικών, εκμεταλλευόμενος το ισχυρό του τελευταίο οκτάλεπτο, όπου «κλείδωσε» το αποτέλεσμα και χρειάζεται πλέον μία ακόμη νίκη για να εξασφαλίσει την παρουσία του στους «4», εκεί όπου έχει ήδη περιμένει η Βουλιαγμένη. Η συνέχεια της σειράς θα δοθεί στο Ποσειδώνιο της Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 12 Μαΐου στις 14:30.

Η ομάδα του Αργύρη Θεοδορακόπουλου ξεκίνησε με μεγάλη ένταση και κατάφερε να προηγηθεί γρήγορα με 2-0, διατηρώντας αυτό το προβάδισμα μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο οκτάλεπτο, φτάνοντας στο 3-3, όμως η Γλυφάδα απάντησε άμεσα και έκλεισε το πρώτο μισό του παιχνιδιού μπροστά με 5-3.

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχες κράτησαν τον έλεγχο και μπήκαν στο τελευταίο οκτάλεπτο έχοντας μικρό προβάδισμα (6-5). Εκεί, τα γκολ της Οτσόα και της Γρηγοροπούλου έγειραν οριστικά την πλάστιγγα υπέρ τους, ανεβάζοντας το σκορ στο 9-5, πριν ο ΠΑΟΚ μειώσει στο τελικό 9-6.