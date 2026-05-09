Νίκη της ΝΕ Πατρών και προβάδισμα παραμονής

Σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής της στη Waterpolo League Γυναικών έκανε το Σάββατο (9/5) η ΝΕ Πατρών, επικρατώντας με 14-12 του ΝΟ Ρεθύμνου στο κολυμβητήριο «Αντ. Πεπανός».

Μεγάλη πρωταγωνίστρια για την ομάδα του Γιώργου Τσόκα ήταν η Τσιμάρα, η οποία σημείωσε έξι τέρματα και οδήγησε την ομάδα της στο 1-0 της σειράς των play out.

Η δεύτερη αναμέτρηση της σειράς θα διεξαχθεί την Τετάρτη (13/5) στις 12:00 στο κολυμβητήριο Ηρακλείου. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες θα παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία, ενώ η ηττημένη θα υποβιβαστεί στη Waterpolo League 2 Γυναικών. Αν χρειαστεί τρίτος αγώνας, αυτός θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το Σάββατο (16/5, 13:30).

Η ομάδα της Πάτρας μπήκε δυνατά από τα πρώτα λεπτά και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της, αποκτώντας προβάδισμα 6-3 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Στο ημίχρονο η διαφορά διατηρήθηκε στα τρία γκολ (8-5), ενώ στις αρχές του τελευταίου οκταλέπτου η ΝΕ Πατρών ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της, φτάνοντας μέχρι και το +6 (13-7).

Ο ΝΟ Ρεθύμνου προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, μειώνοντας τη διαφορά, όμως δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 14-12.

Οκτάλεπτα: 6-3, 2-2, 4-2, 2-5

ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ (Τσόκας): Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Δημ. Κοντάκου, Νισιγιάμα 3, Τσιμάρα 6, Σιτάρα 1, Σκαρπαλέζου 1, Μιχαλάτου, Τσίγκα, Λιαπάκη 1, Κεπενού, Κακαϊδη, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου 2, Αρνα.

ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Μαλλιαρός): Πουλοπούλου, Χατζημανώλη, Πίτερς 2, Ρουσάκη, Μ. Φαρμάκη 1, Στ. Λιμπιτάκη, Κεχαγιόγλου, Λογοθέτη 3, Πέττα 1, Ελ. Φαρμάκη 1, Α. Λιμπιτάκη 2, Μουλέν 2, Συριανόγλου.