Απόλλων και Βουλιαγμένη στη μάχη για την τετράδα

Με τους δεύτερους αγώνες της προημιτελικής φάσης, συνεχίζονται (6/5) τα πλέι-οφ της Waterpolo League ανδρών. Απόλλων Σμύρνης και Βουλιαγμένη επικράτησαν εύκολα του Πανιωνίου και του ΠΑΟΚ, αντίστοιχα, στα πρώτα παιχνίδια και απέχουν μία νίκη από την πρόκριση στην τετράδα.

Αυτή τη φορά, βέβαια, θα χρειαστεί να περάσουν αλώβητοι από τη Νέα Σμύρνη και το Ποσειδώνιο της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, αν θέλουν να «σφραγίσουν» από τώρα το εισιτήριο για τα ημιτελικά, ενώ οι γηπεδούχες ομάδες θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, να ισοφαρίσουν και να στείλουν τη σειρά σε τρίτο και καθοριστικό ματς, το ερχόμενο Σάββατο (9/5).

Ο Απόλλωνας νίκησε εύκολα τον Πανιώνιο με 20-13 στο Σεράφειο, ενώ στο μεσοδιάστημα οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και στον «μικρό» τελικό του Conference Cup, στο ουδέτερο Παλαιό Φάληρο, με την «αμφίβια ταξιαρχία» να αναδεικνύεται ξανά νικήτρια, αν και σαφώς πιο δύσκολα (15-13). Συνολικά, οι «κυανόλευκοι» μετρούν φέτος πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς με τους «κυανέρυθρους», σε Ελλάδα και Ευρώπη, όμως η μοναδική αναμέτρησή τους στη Νέα Σμύρνη κρίθηκε στις λεπτομέρειες (17-15). Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά -με μειονέκτημα έδρας- τον Παναθηναϊκό, ενώ ο ηττημένος θα διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο σε μία σειρά αγώνων με το Περιστέρι.

Εξίσου εύκολη ήταν η επικράτηση της Βουλιαγμένης επί του ΠΑΟΚ στο Λαιμό, με το πρώτο παιχνίδι της σειράς να λήγει με σκορ 18-11. Ο ΝΟΒ μετράει φέτος «3 στα 3» απέναντι στον «δικέφαλο του βορρά», όταν, όμως, επισκέφθηκε το Ποσειδώνιο, στη Β΄ φάση του πρωταθλήματος, νίκησε πολύ δύσκολα με 17-16. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να εμφανιστεί πιο ανταγωνιστική μπροστά στους φιλάθλους της και να κυνηγήσει την ισοφάριση, έστω κι αν γνωρίζει ότι θα είναι δύσκολο μετά να «αλώσει» τη Βουλιαγμένη και να περάσει στην τετράδα. Ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει στα ημιτελικά με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, ενώ ο ηττημένος θα αντιμετωπίσει για τις θέσεις 5-8 τον Υδραϊκό.

Εξάλλου, την Πέμπτη 7/5 διεξάγεται στο Ηράκλειο η δεύτερη αναμέτρηση των Χανίων με τον ΝΟ Πατρών, για την Α΄ φάση των πλέι-άουτ. Η κρητική ομάδα επιβλήθηκε πολύ ευκολότερα του αναμενομένου (22-15) στο πρώτο ματς και πλέον έχει τον πρώτο λόγο στη σειρά, την οποία καλείται να «τελειώσει» στο δεύτερο παιχνίδι. Οι «δαίμονες» θα προσπαθήσουν να πάρουν... παράταση ζωής και να επανακτήσουν το πλεονέκτημα έδρας χωρίς τον Σέρβιο Μιχάιλο Μπιοκάνιν, που αποβλήθηκε χωρίς αντικατάσταση στον αγώνα του «Αντώνης Πεπανός». Αν τα καταφέρουν και ισοφαρίσουν, το τρίτο και αποφασιστικό ματς θα γίνει την Κυριακή (10/5) στην Πάτρα. Ο ηττημένος του ζευγαριού υποβιβάζεται στη δεύτερη κατηγορία, ενώ ο νικητής έχει ακόμη... δρόμο: θα αντιμετωπίσει στη Β΄ φάση των πλέι άουτ (με μειονέκτημα έδρας) τον ΟΦΘ και, αν... επιβιώσει, θα παίξει την παραμονή του σε ένα εκτός έδρας νοκ-άουτ ματς, με αντίπαλο τον δεύτερη της Α2.

Συνοπτικά το πρόγραμμα των δεύτερων αγώνων στα προημιτελικά των πλέι-οφ και στην Α΄ φάση των πλέι-άουτ:

ΠΛΕΪ ΟΦ - ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 Ποσειδώνιο 14:30 ΠΑΟΚ-Βουλιαγμένη (Μοίραλης, Κατσώνης) * Η Βουλιαγμένη προηγείται με 1-0 στις νίκες. Νέας Σμύρνης 20:30 Πανιώνιος-Απόλλων Σμύρνης (Σταυρίδης, Μπιράκης) * Ο Απόλλων προηγείται με 1-0 στις νίκες.

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ - Α΄ ΦΑΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/5

Ηρακλείου 12:00 Χανιά-ΝΟ Πατρών (Μπουδραμής, Κραβαρίτης)

* Τα Χανιά προηγούνται με 1-0 στις νίκες.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ