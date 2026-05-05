Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών γνώρισε βαριά ήττα με 17-6 από την Αυστραλία, στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του προκριματικού του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ.

Το αποτέλεσμα αυτό δυσκολεύει την πορεία προς την τελική φάση του Σίδνεϊ (22-26 Ιουλίου), χωρίς ωστόσο να την αποκλείει.

Το σύνολο του Χάρη Παυλίδη δεν ξεκίνησε καλά στο παιχνίδι, δεχόμενο γρήγορα ένα βαρύ επιμέρους σκορ (8-1) από το πρώτο οκτάλεπτο, που ουσιαστικά καθόρισε την εξέλιξη της αναμέτρησης. Παρά τις προσπάθειες αντίδρασης στη συνέχεια, η διαφορά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, ενώ στο τελευταίο οκτάλεπτο η «γαλανόλευκη» δεν κατάφερε να σκοράρει.

Η εικόνα βελτιώθηκε κατά διαστήματα, με την Ξενάκη να μειώνει προσωρινά τη διαφορά, όμως η Αυστραλία απάντησε άμεσα, διαμορφώνοντας το τελικό 17-6 και φτάνοντας ακόμη και σε διψήφια διαφορά τερμάτων κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αγωνίστηκε χωρίς τις Ελευθερία και Βάσω Πλευρίτου, ενώ εκτός διοργάνωσης βρίσκεται και η Φωτεινή Τριχά.

Πλέον, η πρόκριση στην τελική φάση εξαρτάται από τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής. Η «γαλανόλευκη» καλείται να νικήσει την Ιαπωνία (06/05, 16:45) για να διατηρήσει τις ελπίδες της ζωντανές, ενώ καθοριστικό ρόλο θα παίξει και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης της Ουγγαρίας. Σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, το εισιτήριο ενδέχεται να χαθεί.

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 4-3, 2-1

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Μπεκ Ρίπον): Παλμ, Μπάλεστι, Φασάλα 2, Χάλιγκαν 4, Γκριν 1, Α. Αντριους 2, Ντάλι 1, Χερν 2, Πέντλεϊ, Γουίλιαμς 1, Κερνς, Τζάκοβιτς 4, Λόνγκμαν, Μίτσελ

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα, Σάντα 2, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 3, Σιούτη 1, Πάτρα, Κρασσά, Σαλταμανίκα, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη