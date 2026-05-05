«Τελικός» η μάχη με την Αυστραλία για την εθνική γυναικων

Η Εθνική Ελλάδας πόλο γυναικών συνεχίζει την προσπάθειά της στο τουρνουά του Ρότερνταμ, μπαίνοντας στη δεύτερη αγωνιστική των θέσεων 5-8, με την αναμέτρηση απέναντι στην Αυστραλία (15:00) να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την πρόκριση στο Super Final που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ.

Η επικράτηση με 14-9 επί της Ουγγαρία έδωσε ώθηση στην ελληνική ομάδα, η οποία πλέον κρατά την τύχη της στα χέρια της. Το σύνολο του Χάρης Παυλίδης έδειξε ότι μπορεί να διαχειριστεί κρίσιμες καταστάσεις και να ανεβάσει την απόδοσή του όταν χρειάζεται.

Η μάχη για την πρόκριση έχει συγκεκριμένους όρους: στο Super Final περνούν οι πέντε πρώτες ομάδες της Division I. Η Ελλάδα εξασφαλίζει σίγουρα το εισιτήριο αν καταλάβει την 5η θέση, ενώ υπάρχει και ένα εναλλακτικό σενάριο πρόκρισης ως 6η, υπό την προϋπόθεση ότι η διοργανώτρια Αυστραλία θα τερματίσει πέμπτη. Αυτό καθιστά το μεταξύ τους παιχνίδι καθοριστικό.

Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες. Η ελληνική νίκη σε συνδυασμό με το άνετο 22-10 της Αυστραλίας απέναντι στην Ιαπωνία διαμόρφωσαν ένα ξεκάθαρο πλαίσιο: αν η Ελλάδα πάρει τη νίκη, τότε θα χρειάζεται απλώς να επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί απέναντι στην Ιαπωνία για να «κλειδώσει» την πρόκριση. Σε περίπτωση ήττας, τα δεδομένα περιπλέκονται, καθώς θα απαιτείται συνδυασμός αποτελεσμάτων στην τελευταία αγωνιστική.

Η εικόνα της ομάδας στην πρεμιέρα ήταν ιδιαίτερα θετική, ειδικά στο δεύτερο μισό όπου η άμυνα βελτιώθηκε αισθητά. Με τις Σιούτη και Ξενάκη σε εξαιρετική κατάσταση και με δυναμικό φινάλε στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Ελλάδα έδειξε ότι μπορεί να επιβάλει τον ρυθμό της.

Από την άλλη πλευρά, η Αυστραλία προέρχεται επίσης από πειστική εμφάνιση και γνωρίζει ότι ένα θετικό αποτέλεσμα θα της δώσει σημαντικό προβάδισμα για την 5η θέση. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα απαιτητικό παιχνίδι, με υψηλή ένταση και σκληρές μονομαχίες σε κάθε φάση.

Η ελληνική ομάδα έχει το μομέντουμ και την ποιότητα για να κάνει το καθοριστικό βήμα. Το αποτέλεσμα της σημερινής αναμέτρησης μπορεί είτε να την φέρει πολύ κοντά στο Σίδνεϊ είτε να αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς μέχρι την τελευταία αγωνιστική.