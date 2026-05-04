Βάσω Πλευρίτου: «Μας έλειψε η συγκέντρωση»

Τα αίτια της ήττας της Εθνικής πόλο από την Αυστραλία επιχείρησε να εξηγήσει η Βάσω Πλευρίτου.

Η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Αυστραλίας στο Ρότερνταμ, στο πλαίσιο του προκριματικού γύρου του World Cup.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Βάσω Πλευρίτου προχώρησε σε ανάλυση των αιτιών της ήττας, στάθηκε στις σημαντικές απουσίες της ομάδας, αλλά εξέφρασε την πίστη της για τη δύσκολη συνέχεια του τουρνουά.

«Δεν μπήκαμε συγκεντρωμένες στο παιχνίδι και δεν βρίσκαμε λύσεις στην επίθεση. Αυτό μας "μπλόκαρε". Δεχθήκαμε κάποια εύκολα γκολ στην άμυνα και, παρόλο που είχαμε πίστη και θέληση για ένα θετικό αποτέλεσμα, οι μικρές λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά».

Αναφερόμενη στην απουσία του Χάρη Παυλίδη από τον πάγκο, τόνισε: «Όταν υπάρχουν ελλείψεις, όπως αυτή της Ελευθερίας (Πλευρίτου), μας βγάζουν εκτός ρυθμού. Ωστόσο, ο Αντώνης Βλοντάκης διαχειρίστηκε πολύ σωστά την κατάσταση και εμείς προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε όσο μπορούσαμε».

Για τη συνέχεια της ομάδας στο Ρότερνταμ, ανέφερε: «Στόχος μας σε κάθε αναμέτρηση είναι η νίκη, αλλά κάποιες φορές δεν έρχεται το αποτέλεσμα που θέλουμε. Χρειαζόμαστε θετικά αποτελέσματα στους επόμενους αγώνες, αρχικά με την Ουγγαρία και έπειτα με την Ιαπωνία, ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας».