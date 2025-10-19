«Χρυσό» γκολ Γκιουβέτση και μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στον Λαιμό!

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Βουλιαγμένης με 12-11, χάρη σε γκολ του Κώστα Γκιουβέτση 1,2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα!

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» έμειναν μόνοι στην κορυφή του Α΄ ομίλου με 9 πόντους, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους κατάσταση. Από την άλλη, η Βουλιαγμένη γνώρισε την πρώτη της ήττα στη σεζόν και έμεινε στους τρεις βαθμούς σε δύο αγώνες.

Οι δύο ομάδες θα τα ξαναπούν σύντομα, στις 13 Νοεμβρίου στο «Σεράφειο», αυτή τη φορά για την 3η αγωνιστική του LEN Euro Cup.

Η αναμέτρηση είχε τη μορφή… θρίλερ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο σχεδόν σε όλη τη διάρκειά της. Μέχρι τα μέσα του τρίτου οκταλέπτου το σκορ ήταν στο 7-7, όμως ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεφύγει με δύο γκολ.

Ο Παπασηφάκης έχασε την ευκαιρία να δώσει «αέρα» τριών τερμάτων χάνοντας πέναλτι και λίγο αργότερα ο πρώτος σκόρερ του «τριφυλλιού» αποβλήθηκε με τρεις ποινές. Στην εκπνοή του οκταλέπτου, ο Χατζής με εντυπωσιακό σουτ από το κέντρο μείωσε σε 9-8, αλλάζοντας τη ροή του αγώνα.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη βρήκε ρυθμό και πέρασε μπροστά με 10-9. Ο Χαλυβόπουλος ισοφάρισε, ενώ ο Γκιουβέτσης επανέφερε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (11-10) περίπου ενάμισι λεπτό πριν το φινάλε. Ο Χατζής ισοφάρισε ξανά, αλλά ο Γκιουβέτσης, από δύσκολη γωνία, πέτυχε το «χρυσό» τέρμα που έκρινε το ματς.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 2-3, 3-3,3-3

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης, Αλμύρας, Τρούλος 3, Ούμποβιτς 1, Χατζής 5, Σαπουνάκης, Καστρινάκης 1, Τε Ρίελε, Σπάχιτς 1, Μπελέσης, Λεβαντής.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης, I. Μάζης, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Κουρούβανης 2, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής της Water Polo League Ανδρών

Α΄ Όμιλος

Αποτελέσματα

ΝΟ Πατρών – Χανιά 8-8

Εθνικός – Πανιώνιος 14-20

Χίος – Παλαιό Φάληρο 9-14

Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός 11-12

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Παναθηναϊκός 9 β. (57-18) Εθνικός 6 β. (51-45) Πανιώνιος 6 β. (52-49) Βουλιαγμένη 3 β. (36-28) -2 αγ. Παλαιό Φάληρο 3 β. (17-29) -2 αγ. Χανιά 1 β. (18-23) -2 αγ. ΝΟ Πατρών 1 β. (27-55) Χίος 0 β. (19-30) -2 αγ.

Β΄ Όμιλος

Αποτελέσματα

Περιστέρι – Ολυμπιακός 6-21

Υδραϊκός – Λάρισα 23-7

Απόλλων Σμύρνης – ΠΑΟΚ 21-11

Γλυφάδα – ΟΦΘ 14-8

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)