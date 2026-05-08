Παιδάκι, τους κοψοχόλιασες: Δημοτικό σχολείο σε lockdown με δεκάδες πάνοπλους αστυνομικούς για ένα νεροπίστολο

Ακούγεται αστείο, αλλά αν σκεφτούμε τι βαθύτερο κρύβεται πίσω από αυτή την είδηση, μόνο ως τέτοιο δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε.

Ένα δημοτικό σχολείο στο Γκόρτον της Βρετανίας, προάστιο έξω από το Μάντσεστερ, τέθηκε σε κατάσταση lockdown με τους δασκάλους να κλείνουν τις πόρτες των τάξεων και τους μαθητές να κρύβονται κάτω από θρανία, την ίδια ώρα που αστυνομικοί το περικύκλωναν περιμένοντας με τα όπλα στο χέρι να δοθεί το «οκ» για να επέμβουν.

Οι Αρχές είχαν ειδοποιηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα ότι ένας μαθητής κυκλοφορούσε μέσα στο σχολείο με πυροβόλο όπλο με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός. Γονείς που ενημερώθηκαν για το συμβάν έφτασαν έξω από το σχολείο, για να ενημερωθούν τελικά ότι δεν υπάρχει ο παραμικρός λόγος ανησυχίας.

Κι αυτό διότι όλα ξεκίνησαν από έναν... λάθος συναγερμό, δεδομένου ότι ο μαθητής που κρατούσε το... όπλο απλώς πιτσίλισε συμμαθητή του με ένα μεγάλο νεροπίστολο. Και μόνο, βέβαια, ότι κάτι τόσο αθώο είναι ικανό να προκαλέσει συναγερμό σε έναν χώρο όπως το σχολείο όπου τα παιδιά θα πρέπει να νιώθουν ασφαλή, είναι ενδεικτικό του πόσο κακό έχουν κάνει όλα τα περιστατικά τέτοιου είδους που έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ...

Πηγή: ethnos.gr