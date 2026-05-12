Ο πασίγνωστος δημοσκόπος πίσω από το σχέδιο της πρόωρης κάλπης και τα ποιοτικά στο... συρτάρι

Μου λένε ότι η σταδιακή εξαφάνιση της εκτίμησης ψήφου από τις δημοσκοπήσεις μόνο τυχαία δεν είναι. Με το πολιτικό τοπίο ρευστό, αρκετές εταιρείες επιλέγουν να αποφεύγουν προβλέψεις που δεν «κάθονται» με ασφάλεια, περιορίζοντας τα ευρήματα σε πιο γενικές τάσεις.

Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται μια εικόνα μετρημένης, ίσως και στρεβλής, πληροφόρησης, που αφήνει περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα απαντά, τροφοδοτώντας παράλληλα σενάρια και όργιο φημών για το τι πραγματικά καταγράφεται στο πεδίο. Αν και η άποψή μου είναι πως η εκτίμηση ψήφου -όπως αποτυπώνεται- είναι αντιεπιστημονική, θα καταλάβετε τι εννοώ παρακάτω...

Τα ποιοτικά στο συρτάρι

Στο παρασκήνιο, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η επιλογή αυτή συνδέεται με ιδιαίτερα επιβαρυμένα ποιοτικά δεδομένα για την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μαθαίνω ότι δείκτες όπως η αξιολόγηση πολιτικών και το αίσθημα εμπιστοσύνης κινούνται σε αρνητικό έδαφος, κάτι που εξηγεί τη φειδωλή δημοσιοποίηση.

Έτσι, το πραγματικό μήνυμα των ερευνών μεταφέρεται πιο διακριτικά, αφήνοντας χώρο για ερμηνείες και πολιτική αξιοποίηση. Με βάση αυτά τα στοιχεία, που... μένουν στο συρτάρι, η εκτίμηση ψήφου είναι πλέον παρακινδυνευμένη...

