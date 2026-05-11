Ανδρουλάκης για Πόθεν Έσχες: «Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό»

Σε συμπλήρωση του Πόθεν Έσχες του προχωρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης καθώς όπως γνωστοποιεί σε επιστολή του, λόγω αμέλειας του λογιστή του δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό.

«Με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Πόθεν Έσχες.

Ολόκληρη η επιστολή

«Επιστολή Ν. Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Πόθεν Έσχες

Αθήνα, 11 Μαΐου 2026

Προς

Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων

Περιουσιακής Κατάστασης

κ. Αθανάσιο Μπούρα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία.

Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου.

Γι’ αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.

Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών.

Με εκτίμηση

Πρόεδρος Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Νικόλαος Ανδρουλάκης».