Ποιοι τελικά ιδρώνουν τη φανέλα στη Νέα Δημοκρατία;

Οι.. φαρμακερές ατάκες, τα παράπονα και τα μηνύματα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟ.

Ποιοι τελικά… ιδρώνουν την φανέλα στη Νέα Δημοκρατία; Το ερώτημα αυτό φαίνεται πως απασχολεί εντόνως το «γαλάζιο» στρατόπεδο, μετά από μία περίοδο που κυριάρχησε ένα κλίμα εσωστρέφειας.

«Ανταρσία» χθες δεν υπήρξε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ωστόσο δεν έλειψαν οι φαρμακερές ατάκες, τα παράπονα και τα… καρφιά. Με τα σενάρια πάντως για τον χρόνο των εκλογών να μη λένε να κοπάσουν - καθώς ο «πειρασμός» του φθινοπώρου παραμένει- ακόμα και βουλευτές που διαφωνούν με συγκεκριμένες επιλογές δεν θέλουν να τραβήξουν περαιτέρω το σκοινί.

Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κράτησε σχεδόν 6 ώρες και συνολικά 43 βουλευτές πήραν τον λόγο και έστειλαν… μηνύματα προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Το γεγονός πως συζητήθηκαν θέματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ (με μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη για την Λάουρα Κοβέσι) και το επιτελικό κράτος δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς ήδη είχαν προηγηθεί τοποθετήσεις βουλευτών.

Καρφιά και... «δύσκολες μάχες»

Αυτό που ιδιαιτέρως συζητήθηκε είναι πως υπουργοί έκαναν καυστικά σχόλια για άλλους υπουργούς (τους οποίους φωτογράφισαν αλλά απέφυγαν να τους κατονομάσουν), ενώ δεν έλειψαν τα «καρφιά» βουλευτών για τους εξωκοινοβουλευτικούς. Οι αιχμές προέρχονταν από διάφορες πλευρές και φαίνεται πως πήγαιναν - για διαφορετικούς βέβαια λόγους - προς τον Νίκο Δένδια και τον Ακη Σκέρτσο.

Σαφή μηνύματα προς το εσωτερικό του κόμματος εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας την ανάγκη να μην επικρατήσει μια «μίζερη εσωστρέφεια» και σημειώνοντας πως «είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί την φανέλα».

Μάλιστα, πρόσθεσε πως «υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο» και τόνισε «πρέπει να δίνουμε και τις δύσκολες μάχες».

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο σε γενικές γραμμές υπάρχει ικανοποίηση για το γεγονός πως δεν ξέφυγε η κατάσταση κατά την διάρκεια της συζήτησης (καθώς υπήρχε και το προηγούμενο της θυελλώδους συνεδρίασης το καλοκαίρι του 2024).

Είναι ενδεικτική η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, που είπε «ως προς τον τόνο και το κλίμα χαίρομαι που διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα ήμασταν εδώ και θα τσακωνόμασταν. Οι τοποθετήσεις ήταν ουσιαστικές και ευπρεπείς».

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως μια σειρά θεμάτων έχουν «ξεχαστεί» και το επόμενο ραντεβού δίνεται στο συνέδριο του κόμματος, που θα γίνει από τις 15 έως τις 17 του μήνα (θα προηγηθεί αύριο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη).

Ο Άδωνις και η ατάκα για τον Δένδια και τη Σελήνη

Οπως ήδη αναφέρθηκε, ιδιαιτέρως συζητήθηκαν μια σειρά τοποθετήσεων υπουργών αλλά και βουλευτών για μέλη της κυβέρνησης. Για παράδειγμα ο Άδωνις Γεωργιάδης, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε «10, 15 μιλάμε» και συμπλήρωσε πως υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες για τους υπουργούς:

αυτοί που δεν μιλάνε καθόλου, αυτοί που μιλάνε για όλα και αυτοί που μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Μάλιστα συνέχισε κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του λέγοντας ότι… κάποιοι θα πήγαιναν και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν. Οι αναφορές αυτές εκτιμάται πως πήγαιναν προς την πλευρά του Νίκου Δένδια, που δεν ήταν στη συνεδρίαση, καθώς πραγματοποιεί επίσκεψη στην Πορτογαλία.

Αναφορές για τη στάση που τηρούν μέλη της κυβέρνησης υπήρξαν και από άλλους «γαλάζιους» και για παράδειγμα ο Θάνος Πλεύρης είπε πως δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητα τους.

Ο Τάκης Θοδωρικάκος από την πλευρά του, σημείωσε πως απαιτείται ισχυρή ενότητα της Νέας Δημοκρατίας στην μάχη για τις εκλογές και τόνισε «οι απόντες να αναλάβουν ευθύνη της απουσίας τους».

Αλλά και βουλευτές εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το γεγονός πως δεν υπερασπίζονται όλοι με τον ίδιο ζήλο την ασκούμενη πολιτική. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος μίλησε για παράδειγμα για «συναδέλφους που αρνούνται να βγουν στη μάχη».

Το επιτελικό κράτος

Όπως ήταν αναμενόμενο ουκ ολίγες ήταν οι αναφορές στο «επιτελικό κράτος» με βουλευτές να μην κατονομάζουν αλλά να «φωτογραφίζουν» τον κ. Σκέρτσο. Μεταξύ άλλων, στο επιτελικό κράτος αναφέρθηκαν ο Χρήστος Μπουκώρος, ο Γιάννης Οικονόμου (λέγοντας πως το επιτελικό κράτος έχει επιτυχίες αλλά υποτιμήθηκε η πολιτική διάσταση ορισμένων επιλογών) και ο Νότης Μηταράκης (σημειώνοντας πως έχει βοηθήσει το επιτελικό κράτος, αλλά του έχουν ξεφύγει και σοβαρά πράγματα).

Αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Αντρέα Κατσανιώτη, που σημείωσε «όλοι υπηρετούμε το πρόγραμμα της παράταξης. Δεν υπηρετούμε το σχέδιο Πισσαρίδη, ούτε οποιοδήποτε άλλο τεχνοκρατικό κείμενο ως υποκατάστατο της πολιτικής εντολής».

Ποια «μηνύματα» παίρνει η κυβέρνηση από τις δημοσκοπήσεις

Μέσα σε αυτό το τοπίο, από την κυβέρνηση διαβάζουν με προσοχή τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και εισπράττουν διπλά μηνύματα. Από τη μία πλευρά, ικανοποίηση υπάρχει για το γεγονός πως η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τη μεγάλη διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά από την άλλη, τα ψιλά γράμματα των μετρήσεων έχουν σημάνει συναγερμό στους «γαλάζιους».

Σύμφωνα με την MRB η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου με ποσοστό 22,5% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,3%, ενώ σε υψηλά επίπεδα παραμένει η αδιευκρίνιστη ψήφος (είναι στο 22%). Στην αναγωγή στο σύνολο η ΝΔ είναι στο 28,8% (υποχωρώντας από το 31.1% που είχε το Μάρτιο) και το ΠΑΣΟΚ στο 14,5% (από 14% στην προηγούμενη μέτρηση).

Στο μεταξύ, δεν περνά απαρατήρητο πως στη συγκεκριμένη μέτρηση το 71,1% δηλώνει ότι «μάλλον/ σίγουρα πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή».

Την ίδια στιγμή, με βάση μέτρηση της Pulse στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 24% (από 25.5% στην προηγούμενη μέτρηση) και το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό στο 12%. Ακόμα ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον, είναι πως «άλλο» απαντά το 11%, ενώ η γκρίζα ζώνη φτάνει το 17,5%.

Στην εκτίμηση - σενάριο με κατανομή των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,5%, καταγράφοντας double score από το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στο 14,5%, ενώ συνολικά οκτώ κόμματα φαίνεται να περνούν το όριο του 3%.

Σε κάθε περίπτωση, στην κυβέρνηση περιμένουν να δουν πως θα διαμορφωθεί το τοπίο το επόμενο διάστημα καθώς αναμένονται και τα νέα κόμματα.

Πηγή: ethnos.gr