Μπουντούρης: «Αποχωρώ δίχως απογοήτευση και στεναχώρια»

Το αντίο του Νίκου Μπουντούρη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέσα από μία ανάρτηση στο Facebook.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Πριν από 5 μήνες άφησα το σπίτι μου και την δουλειά μου στον Βόλο. Ένα κάλεσμα του Νίκου Βεζυρτζή ήταν αρκετό.

Μου εξήγησε το όραμά του για τον ΠΑΟΚ της νέας εποχής με την χρηματοδότηση του κύριου Μυστακιδη.

Με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και ως στρατιώτης του ΠΑΟΚ ήρθα για να δουλέψω για το όραμα των δύο αντρών.

Μέσα από πρωτόγνωρες δυσκολιες για όλους μας, καταφέραμε να αναγεννησουμε την ομάδα, στην μέση της αγωνιστικής περιόδου, γιατί αυτό απαιτούσε ο ψυχισμός μας, όπως και το όνειρο κάθε ΠΑΟΚτση.

Καταφέραμε να βγει η ομάδα τουλάχιστον 3η στην Ελλάδα (γιατί το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει) και φτάσαμε στον τελικό Ευρώπης.

Δουλέψαμε καθημερινά σε όλους τους τομείς που απαιτούνταν για να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ την νοοτροπία μιας μεγάλης ομάδας και να κερδίσει τον σεβασμό στο γήπεδο αλλά και στα θεσμικά όργανα. ΕΟΚ, ΕΣΑΚΕ, FIBA, EUROLEAGUE.

Δημιουργησαμε γέφυρα με την EUROLEAGUE ώστε να προετοιμασουμε, το επόμενο βήμα.

Ήδη λόγω της υπεραξίας που έδωσε η προσπάθεια αυτή, συμφωνήσαμε φιλικά με ομάδες όπως η Μπαρτσελονα και η Πάρτιζαν τον Σεπτέμβριο . Εύχομαι να γίνουν γιατί είναι σημαντικό για την φήμη της ομάδας στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Στηρίξαμε όσο μπορούσαμε με σεβασμό τους προπονητές και τους εργαζόμενους που βρήκαμε στην ομάδα.

Σχεδιάσαμε μαζί τους τα επόμενα βήματα της ομάδας και προχωρήσαμε.

Ταυτόχρονα αναδιαμορφωσαμε την Ακαδημία των μικρών αθλητών μας για τον αγωνιστικό χρόνο που διανύουμε και σχεδιάσαμε το πλάνο για την επόμενη χρονιά.

Με γνώμονα το καλό των παιδιών και των οικογενειών τους.

Προγραμματισαμε αρκετές συνεργασίες με ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική και γενικά όπου υπάρχει απόδημος Ελληνισμός.

Ακόμα και στην Αφρική υπήρξε επαφή ώστε να υπάρξει συνεργασία για την αξιοποίηση αξιόλογων νεαρών παικτών.

Σχεδιάσαμε συνεργασία με πιστοποιημενους Scouters του NCAA για πιθανό επόμενο βημα των αθλητών του ΠΑΟΚ εκεί. Το είχα κάνει στο παρελθόν στην Αθήνα μέσα από τις Ακαδημίες μου. Ένας από τους παίκτες που είχα βοηθήσει τότε να πάει στις ΗΠΑ ήταν και ο Νίκος Χουγκαζ.

Μάλιστα σε αυτό το εγχείρημα μιλήσαμε ώστε να συμμετέχει και ο Κεν Μπαρλοου.

Συμφωνήσαμε με ομάδες ώστε να λειτουργήσουν ως θυγατρικές ομάδες του ΠΑΟΚ και να μας βοηθήσουν στο όραμα μας για ανάπτυξη των νέων αθλητών μας.

Δημιουργησαμε την ΠΑΟΚ Special Team δίνοντας διέξοδο στην χαρά του αθλήματος σε παιδιά με ειδικές ικανότητες και στις οικογένειες τους. 60 παιδιά προπονούνται στην Special Team.

Πολυ κομβικό σημείο της 5μηνης πορείας μας, ήταν όταν δώσαμε λύση σε ένα προπονητικό αδιέξοδο που δημιουργήθηκε μετά το Final Four του κυπέλου Ελλάδος.

Καταφέραμε να υπογράψουμε συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιερι που αντικαταστησε τον σπουδαίο προπονητή και άνθρωπο Γιούρι Ζντοβτς.

Αυτή η κίνηση που εμπνεύστηκε ο Νίκος Βεζυρτζής και την υλοποιήσαμε μαζί στο Μιλάνο, έδωσε στον κόσμο μας το όραμά και την προοπτική που χρειαζόταν την δεδομένη στιγμή.

Όταν γυρίζαμε με το αεροπλάνο με την συμφωνία να έρθει ο Τρινκιερι, ήμασταν και οι δύο πολύ συγκινημένοι γιατί πιστεύαμε ότι κάτι μεγάλο είχε ξεκινήσει για την ομάδα μας.

Ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.

Τότε ίσως όλοι συνειδητοποίησαν αυτό που θέλουμε να κάνουμε στον ΠΑΟΚ.

Στηρίξαμε με την σύμφωνη γνώμη του Coach Τρινκιερι, τον Coach Παντελή Μπουτσκο, ώστε να φτάσει η ομάδα στους στόχους που είχαμε θέσει από την αρχή. Διαχρονικά ο ΠΑΟΚ δημιουργεί στελέχη. Έτσι έγινε με τον Coach Μπουτσκο και αναδείχθηκε η αξία του μέσα από την ομάδα.

Χρειάζεται πολύ δουλειά ακόμα για την επόμενη μέρα.

Ιδέες υπάρχουν από πολλούς, αλλά είναι σημαντικό να ξέρεις να τις υλοποιείς.

Χρειάζεται επαγγελματισμος και ήθος. Αλλιώς δεν θα πας μακριά.

Έχουμε βάλει τις βάσεις. Εύχομαι να συνεχίσουν οι επόμενοι με τον ίδιο ρυθμό.

Την διαφορά στο υψηλό επίπεδο του πρωταθλητισμού, όπου τα πολλά χρήματα είναι ΑΥΤΟΝΌΗΤΟ ότι υπάρχουν, την κάνουν οι ΆΝΘΡΩΠΟΙ , οι οποίοι βέβαια ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ .

Αυτοί οι “ειδικοί επαγγελματίες ” πρέπει να έχουν ΓΝΩΣΗ , ΑΡΧΕΣ και ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ .

Να τους τιμάει η ομάδα και αυτοί με την σειρά τους να τιμούν την ομάδα με την παρουσία τους.

Μόνο τότε μπορείς να πατήσεις την κορυφή και να μείνεις για αρκετό καιρό εκεί.

Στην κορυφή υπάρχουν άνθρωποι με πολλά χρήματα που επενδύουν στις ομάδες τους για δεκαετίες. Για αυτό το επίπεδο θα πρέπει να προετοιμαστει ο ΠΑΟΚ.

Αποχωρώ γιατί έτσι επέλεξαν οι άνθρωποι της εμπιστοσύνης του κύριου Μυστακιδη, χωρίς ίχνος πικρίας ή απογοητευσης. Κάνουν τις επιλογές τους και είναι σεβαστές.

Άλλωστε όλους- θέλω να πιστεύω- μας ενώνει η αγάπη μας για τον ΠΑΟΚ.

Υπάρχουν αξιόλογα στελέχη εκεί έξω.

Όλο αυτό τον καιρό που δουλεύαμε για τον ΠΑΟΚ, εκαναν παρέλαση δεκάδες ονόματα μάνατζερ, προπονητών και παικτών.

Εμείς όμως κάθε μέρα αγωνιζομασταν για αυτό που αγαπουσαμε και φέρναμε νίκες σε όλα τα επίπεδα.

Όταν θα έρθουν οι επόμενοι λοιπόν, όσοι αγαπάτε τον ΠΑΟΚ, στηρίξτε τους.

Μην γράφετε για τους μεθεπόμενους.

Καλή επιτυχία στην νέα προσπάθεια με ΠΑΟΚ ενωμένο. (δυστυχώς δεν υπάρχει ομόνοια μέσα στον ΠΑΟΚ και αυτό είναι απογοητευτικό) .

ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΑ 100 ΧΡΌΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ.

ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΟΛΟΥΣ.

Με εκτίμηση

Νίκος Μπουντουρης