Πάει ΠΑΟΚ ο Μπαζίνας ως μέρος της συμφωνίας Μυστακίδη - Λιόλιου

Οι δύο ισχυροί άνδρες της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ΕΟΚ έδωσαν τα χέρια και στην Ομοσπονδία υπολογίζουν πλέον ότι ο Δικέφαλος από αντιπολίτευση επί Χατζόπουλου θα είναι πλέον μαζί της. Ο Νάσος Μπαζίνας θα υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Ολες οι πληροφορίες ήρθαν στο φως στις «Άγνωστες Υποθέσεις» του SDNA.

Ο νεαρός άσος του Προμηθέα θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Αντώνη Κόνιαρη που εκτός απροόπτου θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Προ εβδομάδων υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στον Τέλη Μυστακίδη με τον Ευάγγελο Λιόλιο προκειμένου να αλλάξει ουσιαστικά πλευρά καθώς ο ΠΑΟΚ μέχρι πρόσφατα ήταν ομάδα που αντιπολιτευόταν σφόδρα και ανοιχτά τις αθλιότητες του αφεντικού του ελληνικού μπάσκετ.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ο Μπαζίνας θα πουληθεί από τον Προμηθέα στον ΠΑΟΚ έναντι του… εξωφρενικού ποσού των 700-750.000 ευρώ.

Ένα big deal για την πλευρά του Λιόλιου ενώ από την άλλη ο ΠΑΟΚ αποκτά τον νεαρό παίκτη και μαζί κάνει μια συνολική επένδυση για το μέλλον.

