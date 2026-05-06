Λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές, ενώ ελέγχονται για πλημμέλημα

Λανθασμένες κλήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβαν ορισμένοι από τους βουλευτές της ΝΔ που αναφέρονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βουλευτές, για τους οποίους η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας τους για την υπόθεση, κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου, ωστόσο εξεπλάγησαν όταν είδαν να αναγράφεται στην κλήση ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι περισσότεροι από τους 13 «γαλάζιους» βουλευτές είναι αντιμέτωποι με πλημμεληματικές κατηγορίες.

«Συγγνώμη για την αναστάτωση» και ορθή επανάληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς τις αστυνομικές διευθύνσεις υπήρχε η επισήμανση «συγγνώμη για την αναστάτωση», έπειτα από την κοινοποίηση κλήσης με εσφαλμένο το ποσό της φερόμενης ζημίας.

«Βιασύνη και προχειρότητα» διέπει τη διαδικασία, λένε στη ΝΔ

Με αφορμή την γκάφα της γραμματείας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πηγές από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ κάνουν λόγο για «βιασύνη και προχειρότητα» που διέπει τη διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι μετά τη διαβίβαση των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή αρκετοί ήταν οι βουλευτές που έκαναν λόγο για προβληματικές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας αιχμές για την πρακτική της σαλαμοποίησης της δικογραφίας.

