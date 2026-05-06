Οι δύο επιλογές του Μαξίμου για την Εξεταστική και το «να μην πυροβολούμε τα πόδια μας»

Το τι θα κάνει η κυβέρνηση με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, είναι ακόμα άγνωστο. Μπροστά του το Μαξίμου έχει δύο επιλογές.

Η πρώτη, να πει ότι δεν συντρέχει λόγος σύστασής της, επειδή ανώτατοι δικαστικοί (με τελευταίο τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα) έχουν γνωματεύσει πως δεν υπάρχει κανένα καινούργιο στοιχείο.

Η δεύτερη, να εκδοθεί γνωμάτευση που να επικαλείται την πρόβλεψη του άρθρου 144 του Κανονισμού της Βουλής, σύμφωνα με την οποία απαιτούνται 151 θετικές ψήφους στην Ολομέλεια, όταν η Εξεταστική αφορά ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Η κάθε επιλογή έχει και τα αρνητικά της. Στην πρώτη περίπτωση η κυβέρνηση θα δεχτεί κριτική πως θέλει τη συγκάλυψη και θα αναγκαστεί να περιμένει να δει τι θα κάνουν τα κόμματα της ακροδεξιάς, αλλά και ανεξάρτητοι βουλευτές.

Στη δεύτερη περίπτωση θα έχει κάνει κωλοτούμπα, καθώς μέχρι τώρα έλεγε πως η υπόθεση δεν αφορούσε την εθνική ασφάλεια, αλλά ήταν ζήτημα ιδιωτών, και θα την κατηγορήσουν πάλι για συγκάλυψη. Καλείται δηλαδή το Μαξίμου να επιλέξει την μέθοδο που θα δείχνει λιγότερο την συγκάλυψη…

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr