Ο Τραμπ έρχεται στην Ελλάδα μέσα στους επόμενες μήνες - Τι αποκάλυψε η Γκίλφοϊλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026 όπως αποκάλυψε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα αποκάλυψε την είδηση κατά την επίσκεψή της στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Η κ. Γκίλφοϊλ δήλωσε επίσης ότι το καλοκαίρι, στις αρχές Ιουλίου, θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Οπως ανέφερε, ο Αμερικανός αξιωματούχος αναμένεται να συμμετάσχει σε διεθνείς υποχρεώσεις υψηλού επιπέδου, με πιθανή παρουσία σε Σύνοδο Κορυφής του NATO στην Τουρκία το καλοκαίρι, μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Μάρκο Ρούμπιο.

Παράλληλα, έγινε αναφορά σε προγραμματισμούς επισκέψεων και μετακινήσεων που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί πλήρως ημερομηνίες και λεπτομέρειες.

Το πρώτο σχόλιο από την κυβέρνηση

Κυβερνητικές πηγές, απαντώντας σε δημοσιογραφικά ερωτήματα, ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν κάτι περί επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα.

«Αν υπάρξει οτιδήποτε, θα ενημερωθείτε» σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

Πηγή: ethnos.gr