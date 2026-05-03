Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα κάνει ακόμα ένα άλμα στο διάστημα με την εκτόξευση έξι νέων μικροδορυφόρων»

«Με την εκτόξευση έξι νέων μικροδορυφόρων ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook την Κυριακή (03.05.2026), λίγες ώρες μετά το σημαντικό γεγονός. Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η χώρα μας ανεβαίνει στην «πρώτη γραμμή» της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας.

Στο «ποστάρισμά» του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει επίσης ότι με την εκτόξευση των τεσσάρων θερμικών δορυφόρων και δύο της αποστολής Hellenic Space Dawn, θωρακίζεται η Πολιτική Προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα.

Και με αφορμή την επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα, Andrius Kubilius τη Δευτέρα (04.05.2026 – 11:45 π.μ.) στην Αθήνα, ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι στο επίκεντρο θα βρεθεί «η θωράκιση ευρωπαϊκών εδαφών αλλά και το πολύ σημαντικό διαστημικό πρόγραμμα της πατρίδας μας, σε συνάρτηση με το πρόγραμμα ασφαλών ευρωπαϊκών επικοινωνιών Govsatcom, κόμβος του οποίου δημιουργείται στην Ελλάδα».

«Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα: με την εκτόξευση έξι νέων μικροδορυφόρων – τεσσάρων θερμικών δορυφόρων και δύο της αποστολής Hellenic Space Dawn – ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την Πολιτική Προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην «πρώτη γραμμή» της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, συνολικού ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται σε συνεργασία με την ESA. Οι 17 συνολικά ελληνικοί μικροδορυφόροι παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως πάνω από την Ελλάδα για Πολιτική Προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια.

Με την ευκαιρία της έλευσης του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα Andrius Kubilius αύριο (σ.σ. 04.05.2026) στην Ελλάδα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όσα έχουμε κάνει για τη θωράκιση ευρωπαϊκών εδαφών αλλά και το πολύ σημαντικό διαστημικό πρόγραμμα της πατρίδας μας, σε συνάρτηση με το πρόγραμμα ασφαλών ευρωπαϊκών επικοινωνιών Govsatcom, κόμβος του οποίου δημιουργείται στην Ελλάδα.

Συνεχίζουμε! Με σχέδιο, σταθερά βήματα και αποφασιστικότητα χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030», καταλήγει η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια, τέσσερις ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη.

