Επίθεση Μπέου σε γνωστό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ: «Ήρθε στον Βόλο ο σώγαμπρος να κόψει πίτα»

Σφοδρή αντιπαράθεση με ανοίκειους χαρακτηρισμούς, ξέσπασε μεταξύ του δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου και του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου, με αφορμή την παρουσία του τελευταίου σε κομματική εκδήλωση στον Βόλο.

Ειδικότερα, ο κ. Μπέος, με ανάρτησή του χαρακτηρίζοντας τον κ. Μάντζο ως "χασοδίκη", "διορισμένο βουλευτή (Επικρατείας)" και "άξιο διάδοχο εκείνων που διέπρεψαν με το Χρηματιστήριο, τα εξοπλιστικά, τη Siemens και τα υπόλοιπα", κατηγόρησε τον βουλευτή για "άθλια πολιτική παρουσία", σημειώνοντας απαξιωτικά ότι "ηρθε ο σώγαμπρος να κόψει πίτα" και ότι προσβάλλει τους Βολιώτες.

Αφορμή για την επίθεση του δήμαρχου Βόλου αποτέλεσαν, σύμφωνα με τον ίδιο όσα πληροφορήθηκε ο Αχ. Μπέος ότι είπε ο Δ. Μάντζος κατά την κοπή της πίτας του ΠΑΣΟΚ στην πόλη σχετικά με την επιλογή των δημοτών "σε τρεις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις να τους εκπροσωπώ".

"Καλόν θα είναι λοιπόν αυτός ο πλασιέ του δημοκρατικού ιδεώδους να συνειδητοποιήσει ότι στη Δημοκρατία, τη γνήσια, όχι τη δική του, ο λαός αποφασίζει με τα κριτήρια που οι ίδιοι οι πολίτες θέτουν. Και να θυμάται πως στην πόλη μας οι γυναίκες, σε αντίθεση με την Βουλή, δεν... λιποθυμούν με την παρουσία του ή τις "παπάτζες" του. Οφείλει να το ξέρει..." σημειώνει μεταξύ άλλων ο Αχιλλέας Μπέος.

Μάντζος: Χειροκροτητής της κυβέρνησης

Απαντώντας ο κ. Μάντζος μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, αντιπαρήλθε την προσωπική επίθεση εναντίον του σημειώνοντας ότι απαντά σε όσα "πολιτικά προσπάθησε να ισχυριστεί" ο "γνωστός για τις δημοκρατικές του ευαισθησίες" δήμαρχος Βόλου προσθέτοντας ότι λειτουργεί ως "χειροκροτητής" της κυβέρνησης.

"Ας πληροφορηθεί, λοιπόν, ο Δήμαρχος ότι, επειδή τη δική μας πίτα στον Βόλο δεν την έκοψε η "Ομάδα Αλήθειας", σε μας ακούστηκαν μόνο αλήθειες, δημόσια, μπροστά σε όλους. Αλήθειες που κατανοούμε ότι πονούν, ότι ενοχλούν όσους έχουν αλλεργία στα γεγονότα και την πολιτική κριτική. Όπως αυτή που είπαμε χθες και επαναλαμβάνουμε και σήμερα, ότι δηλαδή δεν είναι δουλειά του δημάρχου να "χρίζει" ισόβιο Πρωθυπουργό τον κ. Κ. Μητσοτάκη και να επιτίθεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης με χαρακτηρισμούς όπως "Μίκι Μάους" και "καρτούν"", σημειώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Καταλήγοντας, ο κ. Μάντζος καλεί τον δήμαρχο Βόλου στο επόμενο "διάγγελμά" του "να ασχοληθεί με την πόλη και τα προβλήματά της και να αφήσει τις δηλώσεις αφοσίωσης και πίστης στον κ. Μητσοτάκη. Όσο για το ποιος προσβάλλει τους Βολιώτες και τον Βόλο, δεν μπορεί, όλο και κάποιος καθρέφτης θα υπάρχει στο Γραφείο Δημάρχου.