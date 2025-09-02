Στα ύψη οι τιμές και για το πρώτο κουδούνι: «1.200 ευρώ για να περάσει το παιδί την πόρτα του σχολείου»

Η επιστροφή στο σχολείο, φαίνεται να προκαλεί πονοκέφαλο πια στους γονείς που βλέπουν τον λογαριασμό για τα απαραίτητα να είναι μακρύς και ασήκωτος καθώς οι τιμές στα σχολικά είδη παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες παραμένουν υψηλές και για κάποια νοικοκυριά δυσβάσταχτες.

Μητέρα τριών κοριτσιών μιλώντας στον ΑΝΤ1, παραθέτει αναλυτικά τα έξοδα που χρειάζονται για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ανάλογες δυσκολίες αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες, που αναζητούν τρόπους να καλύψουν με πιο οικονομικές λύσεις τα αυξανόμενα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς.

Όπως αναφέρει, μια σχολική τσάντα «έχει σίγουρα 40 με 50 ευρώ. Μολύβια, κασετίνες, μαρκαδόροι. Είναι ένα κατοστάρι. Αγγλικά; Στο δημοτικό έχουμε και τα γαλλικά…». Στη συνέχεια προσθέτει: «το μήνα το φροντιστήριο θέλει σίγουρα 400 ευρώ. Τα βιβλία των φροντιστηρίων τα πληρώνεις εσύ, 60-70 ευρώ». Σημαντική επιβάρυνση προκαλούν και οι εξωσχολικές δραστηριότητες, που θεωρούνται απαραίτητες για τα παιδιά. «Η μία δραστηριότητα… 40 με 50 ευρώ. Η εγγραφή συνήθως είναι γύρω στο εικοσάρικο», σημειώνει.

Ακόμη και τα πιο απλά είδη, όπως παγούρια και τάπερ, προστίθενται στον λογαριασμό. «Τι άλλο θέλουμε; Μπουκάλι για το νερό, 10 ευρώ. Τάπερ, άλλο ένα δεκάρι». Στα έξοδα έρχονται να προστεθούν και τα ρούχα, με κόστος γύρω στα 70 ευρώ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, «1.200 ευρώ για να ξεκινήσει ένα παιδί να περάσει την πόρτα του σχολείου».

Όταν πρόκειται για τρία παιδιά, το ποσό φτάνει τις «3.600 ευρώ. Και ο Σεπτέμβρης είναι ο πιο δύσκολος μήνας. Φτάνεις σε σημείο να σκέφτεσαι αν θα πάρεις το γάλα. Μόνο και μόνο για να πάει το παιδί με αξιοπρέπεια στο σχολείο». Η μητέρα καταλήγει λέγοντας: «ή θα δανειστούμε ή θα κάνουμε το σταυρό μας και θα δούμε τι φαίνεται».

Ποια προϊόντα έχουν αυξηθεί από πέρσι

Πριν λίγες ημέρες ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας όπου τέθηκε επί τάπητος η ανάγκη συγκράτησης των τιμών στα σχολικά είδη για όλα τα απαραίτητα που προμηθεύονται οι οικογένειες για τους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές τους, όπως τετράδια, στιλό, μολύβια, τσάντες κλπ. Παρόλα αυτά οι τιμές είναι ήδη αυξημένες ενώ σε κάποια προϊόντα παρατηρείται και αύξηση, ενώ κάποιες μάρκες μειώνουν ακόμα και τα φύλλα στο τετράδιο διατηρώντας την ίδια τιμή.

Έρευνα του AΝΤ1 καταγράφει το κόστος για σχολικά είδη και εξωσχολικές δραστηριότητες, λίγες ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.

Αυξήσεις 4%-8% σε σχέση με πέρυσι

Σχολική τσάντα: 15€-70€

Τετράδια (10 τεμάχια): 12€-20€

Τετράδια (50 φύλλων): 0,38€–1,50€

Σπιράλ 2 θεμάτων: 1,4€–4,4€

Κασετίνα: 2,5€–15€

Κασετίνα με στυλό & μολύβια: 10€-25€

Μολύβι: 0,50€–1,4€

Στυλό: 0,07€–5€

Γόμα: 0,15€–2,5€

Μπλοκ ζωγραφικής: 0,79€-3€

Σετ μαρκαδόρων (12 τεμ.): 1,4€-6€

Μειώνουν τα φύλλα στα τετράδια

Λίγες ημέρες πριν χτυπήσει το κουδούνι στα σχολεία ο «πονοκέφαλος» με τα σχολικά χτυπά τον ελληνικό οικογενειακό προϋπολογισμό. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι η μέθοδος της μειωμένης ποσότητας χτυπάει και τα σχολικά. Για παράδειγμα τετράδιο που πέρυσι είχε 150 φύλλα και κόστιζε 1,5 ευρώ, φέτος εμφανίστηκε με 80 φύλλα και έχει πάλι 1,5 ευρώ. Την καταγγελία έκανε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης στο Kontra.

Πηγή: ethnos.gr