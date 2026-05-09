Metallica: Άνοιξαν οι πύλες για τη μεγάλη συναυλία, τεράστιες ουρές και η ανάρτηση της μπάντας

Ουρές εκατοντάδων μέτρων σχηματίζονται από το πρωί στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ από φίλους των Metallica που δεν μπορούν να περιμένουν για τη στιγμή που θα ξεκινήσει απόψε η μεγάλη συναυλία.

Οι πύλες του σταδίου άνοιξαν στις 16:00 με τον κόσμο να περιμένει υπομονετικά στον ήλιο για τη σειρά του και παρά το γεγονός ότι το συγκρότημα αναμένεται να εμφανιστεί στη σκηνή περίπου στις 20:30. Στο Ολυμπιακό Στάδιο καταφθάνουν και εκδρομείς από πολλές πόλεις της Ελλάδας, για να παραβρεθούν στο μεγάλο συναυλιακό γεγονός. Το πρωί αναχώρησαν από τη Θεσσαλονίκη δεκάδες πούλμαν.

«Αθήνα ξύπνα, απόψε θα δεις τους Metallica!»

Ο ενθουσιασμός, μάλιστα, δεν περιορίζεται μόνο στους χιλιάδες θαυμαστές του συγκροτήματος, αλλά φαίνεται πως διακατέχει και τα ίδια τα μέλη της μπάντας. Τα ξημερώματα, περίπου στις 6 το πρωί, οι Metallica δημοσίευσαν μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram γράφοντας: «Αθήνα ξύπνα, απόψε θα δεις τους Metallica»!

Η μεγάλη επιστροφή στην Ελλάδα

Η Αθήνα κινείται σε heavy metal ρυθμούς ενόψει της πολυαναμενόμενης επιστροφής των Metallica, οι οποίοι ανεβαίνουν στη σκηνή του Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ) το Σάββατο 9 Μαΐου, στο πλαίσιο της περιοδείας M72 Tour. Μαζί τους θα εμφανιστούν οι Knocked Loose και Gojira, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα ισχυρό line-up.

Sold out ρεκόρ

Η ζήτηση για τη συναυλία ήταν εντυπωσιακή, με τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες από τη διάθεσή τους. Η παραγωγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με την εγκατάσταση της εντυπωσιακής 360° σκηνής που θα προσφέρει πανοραμική εμπειρία θέασης.

Το πρόγραμμα των εμφανίσεων

Οι πύλες άνοιξαν στις 16:00, ενώ η σειρά των εμφανίσεων έχει ως εξής:

18:00: Knocked Loose

19:00: Gojira

20:30 (περίπου): Metallica

Πρόσβαση στο στάδιο

Οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας μπορούν να εισέλθουν από όλες τις πύλες του σταδίου, συμπεριλαμβανομένης της Λεωφόρου Σπύρου Λούη, ακολουθώντας τη σχετική σήμανση προς τον χώρο της αρένας.



Για τα καθήμενα εισιτήρια, η είσοδος πραγματοποιείται από συγκεκριμένα σημεία (1, 2, 8, 12 και 17), εξαιρουμένων των πυλών επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη.

Για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται ειδική πρόσβαση με οχήματα και διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε καθορισμένους χώρους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., απόψε το βράδυ, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.

Υπενθυμίζεται, πως σήμερα υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ.

Τι δεν επιτρέπεται

Οι διοργανωτές έχουν θέσει σαφείς περιορισμούς για λόγους ασφαλείας. Οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4, ενώ απαγορεύονται μεταξύ άλλων:

αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά, επαγγελματικές κάμερες, drones, γυάλινα ή μεταλλικά δοχεία, φορητά καθίσματα, λέιζερ, πυροτεχνήματα, καθώς και αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες.

Pop-up κατάστημα στην πόλη

Η εμπειρία της περιοδείας επεκτείνεται και εκτός συναυλίας, καθώς από χθες λειτουργεί το επίσημο pop-up κατάστημα των Metallica στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Εκεί οι επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν αποκλειστικά προϊόντα της περιοδείας, συλλεκτικά αντικείμενα και ειδικές εκδόσεις merchandise.

Η πρωτεύουσα είναι έτοιμη για ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, με τους φίλους του συγκροτήματος να αναμένουν μια εκρηκτική βραδιά.

