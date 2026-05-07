Επιβεβαίωσαν τη σχέση τους: Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον πιασμένοι χέρι-χέρι στη Νέα Υόρκη

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον έκαναν κοινή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις φήμες που τους θέλουν ζευγάρι εδώ και μήνες.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον πραγματοποίησαν μια ακόμα δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι, επιλέγοντας μια βραδιά στο Broadway λίγες ώρες μετά το Met Gala της Νέας Υόρκης.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν χέρι-χέρι έξω από το James Earl Jones Theater, μετά την παράσταση «Fear of 13», με τον οδηγό της Formula 1 να κρατά το χέρι της τηλεπερσόνας καθώς κατευθύνονταν προς το αυτοκίνητο.

Ο Χάμιλτον εμφανίστηκε με γκρι bomber jacket και ασορτί παντελόνι, ολοκληρώνοντας το look με κοσμήματα και δερμάτινα μποτάκια, ενώ η Καρντάσιαν επέλεξε κορσέ τοπ σε τιρκουάζ απόχρωση με cut-outs και ασύμμετρο τζιν.

Η παράσταση και η σχέση που δεν κρύβεται πλέον

Η επιλογή της συγκεκριμένης παράστασης μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς η Κιμ Καρντάσιαν συμμετέχει στην παραγωγή του έργου. Το «Fear of 13», με πρωταγωνιστές τον Έιντριεν Μπρόντι και την Τέσα Τόμπσον, βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Νικ Γιάρις, ο οποίος πέρασε περισσότερα από 20 χρόνια στη θανατική ποινή για φόνο που δεν είχε διαπράξει.

Η υπόθεση συνδέεται άμεσα με τη δημόσια δράση της Καρντάσιαν γύρω από τη μεταρρύθμιση του ποινικού συστήματος και τις άδικες καταδίκες, θέμα με το οποίο ασχολείται ενεργά τα τελευταία χρόνια.

Παρότι οι φήμες για τη σχέση τους κυκλοφορούσαν από τις αρχές του 2026, το ζευγάρι απέφευγε μέχρι πρόσφατα τις κοινές εμφανίσεις. Η πρώτη ουσιαστική επιβεβαίωση ήρθε μέσα από βίντεο που δημοσίευσε η Καρντάσιαν στα social media τον Απρίλιο, όπου εμφανιζόταν στη Ferrari του Χάμιλτον στους δρόμους του Τόκιο.

Ακολούθησαν κοινές εμφανίσεις στο Coachella αλλά και στιγμιότυπα από εξόρμηση στο Μαλιμπού, με τους δυο τους να δείχνουν πλέον πως δεν έχουν πρόθεση να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

