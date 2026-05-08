Το «γαϊτανάκι» της Greek Mafia: Εκτελεστές, απαγωγές, GPS και καλάσνικοφ - Πώς έστησαν τη δολοφονία Μοσχούρη

Ενα δολοφονικό "γαϊτανάκι" με… μεταγραφές εκτελεστών σε αντίπαλα "στρατόπεδα", ανέδειξε η έρευνα του ελληνικού FBI, για τη σύλληψη των εκτελεστών του 55χρονου Γιώργου Μοσχούρη.

"Όταν η εγκληματική δύναμη άλλαζε χέρια, οι κακοποιοί περνούσαν στην απέναντι όχθη", αναφέρουν με νόημα αρμόδιοι αξιωματικοί, περιγράφοντας τη δράση των τεσσάρων συλληφθέντων. Δύο ακόμα αταυτοποίητοι πληρωμένοι δολοφόνοι μέλη της μικτής ομάδας εκτελεστών, κατάφεραν να διαφύγουν στο εξωτερικό και αναζητούνται.

Εκτός από τον 55χρονο "Θαμνάκια", "Μεγάλο" ή "Τρελό" που δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι, η εγκληματική ομάδα, σχεδίαζε την εκτέλεση του 54χρονου εναπομείναντα της GREEK MAFIA κατά την άδεια που θα έπαιρνε από τις φυλακές το καλοκαίρι του 2024. Το αυτοκίνητο, το γραφείο και το σπίτι της δικηγόρου του, η οποία θα τον παραλάμβανε από το Κατάστημα Κράτησης, είχαν "παγιδευτεί" με κάμερες και τρία GPS, από τις 23 Ιουλίου έως και τις 7 Αυγούστου, όμως τα μέσα παρακολούθησης που κατέγραφαν όλες τις κινήσεις της εντοπίστηκαν και η εκτέλεση αποτράπηκε.

Βασικό μέλος τη μικτής ομάδας εκτελεστών, ήταν ένας 39χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Αττική και το Άστρος Κυνουρίας, ο οποίος ανήκε στην ομάδα του "Θείου Τζο" (Γιάννης Σκαφτούρος), πέρασε σε αυτή του 42χρονου αποκαλούμενου "Μπόντι Μπίλντερ" που εκτελέστηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην Αράχωβα και τελικά βρέθηκε στο πλευρό του "Έντικ", του φερόμενου εντολέα εξόντωσης τουλάχιστον τεσσάρων μελών της GREEK MAFIA και ηγετικό μέλος της ιεραρχίας του "δεύτερου ισχυρού πόλου" των τσιγαράδων στην Ελλάδα.

Συνεργοί του, ένας 34χρονος έγκλειστος στις φυλακές που το 2014 είχε κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία και το 2025 συνελήφθη για αρπαγή και εκβίαση 25χρονου γιού χρυσοχόου στον Υμηττό και δύο ομογενείς από την Αλβανία ηλικίας 35 και 48 ετών μέλη της ομάδας του αποκαλούμενου "Μπόντι Μπίλντερ" (Γιάννης Λάλας).

Βίντεο και DNA

Βιντεοληπτικό υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αποτυπώνει την ομάδα εκτελεστών να συγκεντρώνεται στο Αιγάλεω, την ώρα της εκτέλεσης στο Χαλάνδρι, στο σημείο καύσης του αυτοκινήτου μετά τους πυροβολισμούς και στο σημείο αλλαγής οχημάτων. Σε άλλο οπτικό υλικό καταγράφονται οι κινήσεις των δύο ομογενών από την Αλβανία την ώρα που κατευθύνονται στα σπίτια τους σε Ασπρόπυργο και Χαϊδάρι.

Σε έναν από τους κάλυκες που βρέθηκαν στο χώρο της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη, ανιχνεύθηκε DNA το οποίο δεν ταυτοποιείται και εικάζεται ότι ανήκει σε έναν από τους αλλοδαπούς πληρωμένους εκτελεστές. Πρόκειται για κακοποιούς που ανήκαν στην ομάδα του "Έντικ", ήρθαν από το εξωτερικό για τη δολοφονία, δεν ήξεραν ελληνικά και μιλούσαν ρωσικά.

"Πρόκειται για αδίστακτους πληρωμένους δολοφόνους. Ήρθαν στην Ελλάδα, οι συνεργοί τους έδωσαν καλάσνικοφ και αυτοκίνητα. Έριξαν περισσότερες από 50 σφαίρες ανάμεσα σε αυτοκίνητα και περαστικούς και μετά εξαφανίστηκαν", αναφέρουν χαρακτηριστικά αρμόδιοι αξιωματικοί. Μέχρι στιγμής και οι τέσσερις κατηγορούμενοι τηρούν αρνητική στάση και δεν αποκαλύπτουν το παραμικρό στους αστυνομικούς.

Όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, εκτός από τη δολοφονία Μοσχούρη και την σχεδιαζόμενη εκτέλεση του έγκλειστο μέλους της GREEK MAFIA, η εγκληματική ομάδα είχε τοποθετήσει στις 16 Αυγούστου του 2024, εκρηκτικούς μηχανισμούς σε έκθεση αυτοκινήτων στη Νέα Ερυθραία, ιδιοκτησίας ατόμου από το περιβάλλον του "Θαμνάκια".

Η έγκριση του "Έντικ"

Μετά την σύλληψη των μελών της εκτελεστικής ομάδας, τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, συνεχίζουν τις έρευνες για τους ηθικούς αυτουργούς. "Η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, θα είχε διπλό όφελος για τον "Έντικ".

Εξοντώνοντας τον "Θαμνάκια" θα άνοιγε επιπλέον ο δρόμος στη διακίνηση των λαθραίων τσιγάρων καθώς ο στόχος συνεργαζόταν με έναν από τους παλαιότερους παρασκευαστές και διακινητές λαθραίων τσιγάρων, ο οποίος βρισκόταν σε αντιπαράθεση με το κύκλωμα του "Έντικ"", σημείωναν χαρακτηριστικά λίγους μήνες πριν αστυνομικές πηγές, αναφορικά με τις έρευνες τα κίνητρα της εκτέλεσης στο Χαλάνδρι.

Το "χρυσό" συμβόλαιο θανάτου, "πυροδότησε" ένας ανοιχτός "πόλεμος" δύο αντιμαχόμενων στρατοπέδων, με φόντο τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων και τις επεκτατικές τάσεις στον τομέα της εκβίασης και της προστασίας καταστημάτων σε Μύκονο και Αττική. Ο "Έντικ", η "Φωνή" από το Ντουμπάι ήθελε να ξεκαθαρίσει απόλυτα το τοπίο των ανταγωνιστών στην παρασκευή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων για να έχει το… μονοπώλιο.

Σε αυτό το πλαίσιο μετά τις δολοφονικές εκκαθαρίσεις των Γιάννη Σκαφτούρου (Θείου Τζο), Βασίλη Ρουμπέτη (Ράμπο), Διονύση Μουζακίτη (Νιόνιου), Βαγγέλη Ζαμπούνη (Ζαμπόν), στράφηκε εναντίων των τελευταίων του αντιπάλων, συνάπτοντας διπλό συμβόλαιο θανάτου ύψους 1 εκατ. ευρώ σε βάρος του "Θαμνάκια", αλλά και του 54χρονου εναπομείναντα της GREEK MAFIA.

O απαγωγέας

"Είπες μια βδομάδα. Φίλε είπες μια βδομάδα. Γιατί με κοροϊδεύεις; Άσε τη παπάτζα. Δεν θέλω να φτάσουμε στα άκρα. Απάντα. Με γράφεις. Εξαγριώνομαι. Μιλάω ρε. Παίζεις μαζί μου; Με μένα παίζεις; Π……η με μένα παίζεις; Κοίτα να δεις γέλια από σήμερα", ανέφερε σε ένα από τα απειλητικά μηνύματα που είχε στείλει στο θύμα απαγωγής ζητώντας χρήματα μετά την απελευθέρωση του, το Μάιο του 2025 ο 34χρονος έγκλειστος στις φυλακές. Συνεργός του, ήταν ένας 27χρονος γνωστός τράπερ.

Ο 34χρονος, είχε συλληφθεί κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, η οποία είχε σημειωθεί στον Άγιο Δημήτριο το 2014. Απέδρασε κατά τη διάρκεια άδειας από τις φυλακές και το 2017 δεν δίστασε να κλέψει… αυτοκίνητο της Ασφάλειας, ενώ βρισκόταν μέσα αστυνομικός.



Πηγή: thetoc.gr