Φονική συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη: Το πλήρες απολογητικό υπόμνημα, οι αντιφάσεις και η κατάρριψη του ισχυρισμού περί άμυνας

Με μια εκτενή απολογία που επιχειρεί να αναδιαμορφώσει το πλαίσιο ευθυνών και να επανατοποθετήσει τα πραγματικά περιστατικά της φονικής συμπλοκής, ο 19χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση θανάτου του 20χρονου Κλεομένη καταθέτει τη δική του εκδοχή, μέσω του πλήρους απολογητικού υπομνήματος που υπέβαλε δια του συνηγόρου του, Αντώνη Καραγιάννη, ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης.

Στο κείμενο επιχειρείται μια αναλυτική ανασύνθεση των γεγονότων, με έμφαση τόσο στη χρονική αλληλουχία όσο και στις επιμέρους πράξεις των εμπλεκομένων, με στόχο -σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή- να αποσαφηνιστεί ο ρόλος εκάστου.

Κεντρικό στοιχείο του υπομνήματος αποτελούν οι «38 παρατηρήσεις – αντιθέσεις» που, όπως αναφέρεται, προκύπτουν από το σύνολο της δικογραφίας και αναδεικνύουν ασυμβατότητες μεταξύ καταθέσεων, ιατροδικαστικών ευρημάτων και πραγματικών περιστατικών. Μέσα από αυτές, η πλευρά του 19χρονου δεν αμφισβητεί απλώς επιμέρους ισχυρισμούς, αλλά αποδίδει ευθέως την ευθύνη για την ανθρωποκτονία στον συγκατηγορούμενο, τον οποίο παρουσιάζει ως τον δράστη της δολοφονίας του Κλεομένη, περιγράφοντας μια αλληλουχία ενεργειών που – κατά την ίδια εκδοχή – καταδεικνύουν πρόθεση και συνειδητή δράση.

Στο υπόμνημα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε στοιχεία που αφορούν την άμεση επόμενη φάση του περιστατικού, όπου, σύμφωνα με καταθέσεις και επικοινωνίες, πρόσωπα του στενού κύκλου του συγκατηγορούμενου φέρονται να είχαν πλήρη γνώση της πράξης από τα πρώτα λεπτά. Καταγράφεται ότι εντός πέντε έως επτά λεπτών έσπευσαν στο σημείο συγκεκριμένα άτομα, τα οποία – κατά την περιγραφή – συνέδραμαν ενεργά στη διαχείριση της κατάστασης, με ενέργειες που περιλαμβάνουν την απόκρυψη του μαχαιριού, την απομάκρυνση και καταστροφή ρούχων, καθώς και τη μεταφορά του σε ιδιωτικό ιατρείο. Οι κινήσεις αυτές ερμηνεύονται ως ενδείξεις γνώσης του εγκλήματος και πρόθεσης υπόθαλψης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση της υγείας του συγκατηγορούμενου, με το υπόμνημα να αντικρούει τον ισχυρισμό περί σοβαρού τραυματισμού. Επισημαίνεται ότι, βάσει μαρτυρικών καταθέσεων και της ίδιας του της συμπεριφοράς, ήταν σε θέση να κινηθεί αυτόνομα, να τρέξει, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά και να μετακινηθεί σε διαφορετικές περιοχές χωρίς υποστήριξη, γεγονός που – κατά την ίδια επιχειρηματολογία – δεν συνάδει με βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι αναφορές σε «αίματα» δεν συνοδεύονται από περιγραφή συγκεκριμένων τραυμάτων, στοιχείο που αξιολογείται ως κρίσιμο για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναδεικνύονται αντιφάσεις και αποκλίσεις σε καταθέσεις μαρτύρων, όπως η άρνηση γνώσης βασικών στοιχείων ή η αποσιώπηση προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στις μετέπειτα ενέργειες. Καταγράφονται επίσης ενδείξεις για παρουσία περισσότερων του ενός οχημάτων, καθώς και πιθανή εμπλοκή επιπλέον ατόμων, στοιχεία που, σύμφωνα με το υπόμνημα, δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως στις αρχικές καταθέσεις.

Καθοριστικής σημασίας εμφανίζεται η αποδόμηση του ισχυρισμού περί χρήσης σφυριού από την πλευρά των τριών ατόμων που εμπλέκονται στο επεισόδιο. Με αναφορές σε αυτόπτες μάρτυρες, βιντεοληπτικό υλικό και την απουσία σχετικών ευρημάτων στον τόπο του συμβάντος, υποστηρίζεται ότι κανένα αντικείμενο δεν χρησιμοποιήθηκε εναντίον του συγκατηγορούμενου. Το επιχείρημα αυτό ενισχύεται από ιατροδικαστικά δεδομένα, τα οποία – κατά την ίδια πηγή – δεν επιβεβαιώνουν τραύματα συμβατά με πλήγματα από βαρύ αντικείμενο.

Παράλληλα, το υπόμνημα εστιάζει σε κρίσιμες αντιφάσεις του ίδιου του συγκατηγορούμενου, τόσο ως προς τον αριθμό των ατόμων που συμμετείχαν στο περιστατικό όσο και ως προς τη στάση του σώματός του κατά τη χρήση του μαχαιριού. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διάρκεια του επεισοδίου, η οποία – σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό – δεν υπερβαίνει τα σαράντα ένα δευτερόλεπτα, γεγονός που, κατά την εκδοχή του 19χρονου, καταδεικνύει άμεση και σχεδόν στιγμιαία χρήση του όπλου.

Επιπλέον, επισημαίνονται διαφοροποιήσεις στις καταθέσεις του συγκατηγορούμενου ως προς τον τρόπο κατοχής και χρήσης του μαχαιριού, καθώς και ως προς τη φύση του ίδιου του όπλου. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα, όπως αναφέρεται, καταδεικνύουν χρήση μαχαιριού με λάμα ικανή να προκαλέσει βαθύ και θανατηφόρο τραύμα, γεγονός που ενισχύει – κατά το υπόμνημα – την εκδοχή περί στοχευμένης και όχι τυχαίας ενέργειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στη συνολική συμπεριφορά μετά το περιστατικό. Περιγράφεται μια αλληλουχία ενεργειών που περιλαμβάνει επικοινωνία με συγκεκριμένα πρόσωπα, απομάκρυνση αποδεικτικών στοιχείων και επιλογή ιδιωτικής ιατρικής φροντίδας, στοιχεία που – σύμφωνα με το υπόμνημα – παραπέμπουν σε ψυχραιμία, έλεγχο και εμπειρία στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων.

Τέλος, η επίκληση άμυνας αντικρούεται συνολικά, τόσο με βάση τη συμπεριφορά του συγκατηγορούμενου απέναντι στις αρχές όσο και με βάση τα ιατροδικαστικά και πραγματικά δεδομένα, τα οποία – κατά την υπερασπιστική γραμμή – δεν στοιχειοθετούν συνθήκες που να δικαιολογούν τέτοιον ισχυρισμό.

Το απολογητικό υπόμνημα του 19χρονου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και σύνθετο αποδεικτικό πλαίσιο, στο οποίο περιλαμβάνονται καταθέσεις, τεχνικά ευρήματα και στοιχεία της προανακριτικής διαδικασίας. Οι αντιφάσεις που αναδεικνύονται και η συστηματική αποτύπωση των γεγονότων, όπως παρουσιάζονται από την πλευρά του, διαμορφώνουν ένα πολυεπίπεδο πεδίο αξιολόγησης.

Πηγή: theopinion.gr

