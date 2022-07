«Ο Βίντα θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ» (vid)

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «germanijak.hr», ο Κροάτης στόπερ, Ντομαγκόι Βίντα είναι στην Αθήνα για να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ». Στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται πως «αν όλα πάνε καλά, ουσιαστικά, όλα έχουν συμφωνηθεί, ο αμυντικός θα υπογράψει αύριο το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ και θα τεθεί αμέσως στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα».

Στο δημοσίευμα τονίζεται πως «τον Ιούνιο έληξε το συμβόλαιο του Βίντα με την Μπεσίκτας, όπου που πέρασε περισσότερα από 4 χρόνια ερχόμενος από τη Ντιναμό Κιέβου» και υπογραμμίζεται πως «αν και οι Τούρκοι ήθελαν να τον κρατήσουν, ο Βίντα χρειαζόταν μία νέα πρόκληση στην καριέρα και στα 33 τη βρήκε στην Αθήνα και την ΑΕΚ».

Καταλήγοντας, στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως «οι λεπτομέρειες του συμβολαίου δεν είναι ακόμα γνωστές, αλλά με δεδομένο ότι ο Βίντα έρχεται ως ελεύθερος, το σίγουρο είναι δεν καταβλήθηκε αποζημίωση για αυτόν στην Μπεσίκτας».

Τι λένε από την ΑΕΚ

Όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, το θέμα έφθασε στην ΑΕΚ, με την Ένωση να μην λέει τίποτα.

Μία κίνηση που αφήνει περιθώρια για διάφορες ερμηνείες των όσων γράφτηκαν στον κροατικό Τύπο για τον πρώην άσο της Μπεσίκτας. Και προφανώς πρόκειται για μία περίπτωση ποδοσφαιριστή που δεν αφήνει αδιάφορη την ΑΕΚ που δεδομένα αναζητεί στόπερ.

To who is who του ποδοσφαιριστή

Ο Βίντα είναι γεννημένος στις 29 Απριλίου του 1999 στο Όσιγιεκ της Κροατίας. Είναι 98 φορές διεθνής έχοντας και 4 γκολ και έχει παίξει σε αρκετές ομάδες.

Συγκεκριμένα έχει αγωνιστεί στη Λεβερκούζεν (9 συμμ.), Ντινάμο Ζάγκρεμπ (68 συμμ., 8 γκολ), Όσιγιεκ (90 συμμ., 6 γκολ), Ντινάμο Κιέβου (160 συμμ., 13 γκολ) και εσχάτως αγωνιζόταν στην Μπεσίκτας, όπου είχε συνολικά 164 ματς, 16 γκολ, 27 κίτρινες κάρτες και τρεις κόκκινες. Και όλα αυτά σε 13.853 αγωνιστικά λεπτά.

