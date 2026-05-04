Ασίστ ο Λημνιός στην ήττα της Φορτούνα Σιτάρντ

Ο Έλληνας εξτρέμ είχε συμβολή στο γκολ της Φορτούνα Σιτάρντ, στην ήττα από την Φέγενορντ με 2-1.

Το νέο μεγάλο ταλέντο της Φέγενορντ, ο 19χρονος μπακ, Γκιβάιρο Ριντ, έδωσε τη λύση στο τέλος και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Ρότερνταμ στην έδρα της Φορτούνα Σιτάρντ με 2-1.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Δημήτρη Λημνιό να δίνει την ασίστ στον Σέρχουϊς στο 51ο λεπτό, με τη Φέγενορντ, να εκμεταλλεύεται αμέσως την αποβολή του Γκλαντόν (79'), να ισοφαρίζει με τον Γουατανάμπε (80') και να κάνει την ανατροπή με τον Ριντ στο 90ό λεπτό.

Ο Λημνιός ήταν στη βασική ενδεκάδα της Φορτούνα και αντικατάσταθηκε στο 70' από τον Πέτερσον.