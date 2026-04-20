Στο στόχαστρο του Άγιαξ ο Καρέτσας - Ποιες οι απαιτήσεις της Γκενκ;

Αρέσει στους Ολλανδούς ο Καρέτσας - "Αλμυρή" όμως η περίπτωση του και το ποσό που αξιώνει η Γκενκ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί ήδη μεταγραφικό στόχο για πολλά και μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού. Οι εμφανίσεις του Έλληνα εξτρέμ έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις και τον τοποθετούν στα κορυφαία wonderkids της Ευρώπης.

Το όνομά του έχει ήδη συνδεθεί με ομάδες όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Άρσεναλ, η Μπάγερν Μονάχου και η Μίλαν.

Μαζί με τις παραπάνω ομάδες, με πιο... απτό ενδιαφέρον φαίνεται πως βρίσκεται και ο Άγιαξ.

Ο Αίαντας, γνωστός για τα ταλέντα, τα οποία ψαρεύει συχνά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «footballtransfers.com», παρουσιάζεται να θέλει πολύ τον διεθνή μεσοεπιθετικό, όμως τα 35 εκατομμύρια ευρώ στα οποία κοστολογείται ο Καρέτσας, κάνουν την περίπτωση του... απαγορευτική, σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Τζόρντι Κρόιφ.

Μένει να δούμε αν οι συζητήσεις θα αποκτήσουν σάρκα και οστά και οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζι για να διαπραγματευτούν το πόσό.