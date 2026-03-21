Πρεμιέρα στο Άμστερνταμ για το ντοκιμαντέρ «CRUYFF» (vid)

Παγκόσμια πρεμιέρα της σειράς ντοκιμαντέρ «CRUYFF» στη «Johan Cruyff Arena».

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του Γιόχαν Κρόιφ, την Τρίτη 24 Μαρτίου, και ο Άγιαξ παρουσιάζει σήμερα, Σάββατο (21/3) την παγκόσμια πρεμιέρα της σειράς ντοκιμαντέρ «CRUYFF» στη «Johan Cruyff Arena».

Στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ εμφανίζονται μεγάλες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου όπως Πεπ Γκουαρντιόλα, Τσάβι Ερνάντες, Ζοάν Λαπόρτα, καθώς και ο Τζόρντι Κρόιφ, γιος του και νυν αθλητικού διευθυντή του Άγιαξ.

«Θα χρειαζόμουν μια εγκυκλοπαίδεια για να εξηγήσω τη φιλοσοφία του. Κανείς δεν έχει δει ή δεν βλέπει αυτό που είδε αυτός. Είναι η πιο επιδραστική προσωπικότητα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τα τελευταία σαράντα ή πενήντα χρόνια», ανέφερε ο Γκουαρντιόλα.

«Είναι επαναστάτης. Ηγήθηκε μιας κοινωνικής και ποδοσφαιρικής επανάστασης», ανέφερε ο Λαπόρτα. «Ο Κρόιφ έχει μια ιδέα», τόνισε ο Τσάβι.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «θα είναι ένα γεγονός που συμβαίνει μια φορά στη ζωή» και για αυτόν τον λόγο, θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Άγιαξ, το οποίο μετονομάστηκε σε «Johan Cruyff Arena» το 2018, δύο χρόνια μετά τον θάνατό του σε ηλικία 68 ετών.

Η Μπαρτσελόνα από την πλευρά της, εγκαινίασε το γήπεδο «Johan Cruyff» στη Ciutat Esportiva Joan Gamper στις 27 Αυγούστου 2019.