Ο ισπανικός Τύπος βάζει πίεση στην Μπέτις: «Επιστροφή ή καταστροφή»

Τα σημερινά δημοσιεύματα στέκονται στην υποχρέωση της Μπέτις να νικήσει τον Παναθηναϊκό και να περάσει στα προημιτελικά του Europa League.

Υπό καθεστώς πίεσης αγωνίζεται απόψε η Μπέτις κόντρα στον Παναθηναϊκό, για τη φάση των «16» του Europa League. Η ομάδα της Σεβίλλης έχει μεγάλο «πρέπει» για να πάρει την πρόκριση, με τον Τύπο της Ισπανίας να είναι σκληρός για την υποχρέωση που υπάρχει.

Η ομάδα του Μανουέλ Πελεγρίνι έχει ως στόχο την κατάκτηση του Europa League, προκειμένου να εξασφαλίσει έτσι τη συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Και τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μεγάλη αποτυχία σε περίπτωση αποκλεισμού της από τον Παναθηναϊκό.

Η «AS» στον τίτλο του άρθρου για το αποψινό ματς δείχνει το διακύβευμα για την Μπέτις: «Επιστροφή ή καταστροφή». Στο κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων: «Μετά από πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη, για πρώτη φορά στη σεζόν, η ομάδα του Πελεγκρίνι ζει ανάμεσα στον ενθουσιασμό και την πανωλεθρία. Η ομάδα αποτιμάται στα 250 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με μία που αξίζει λιγότερα από 90. Το ποδόσφαιρο, όμως, δεν καταλαβαίνει από αριθμούς και φόβους. Η Μπέτις είναι υποχρεωμένη να δείξει πως έμαθε να κερδίζει, να μεγαλώσει το ευρωπαϊκό της όνειρο και να επιβιώσει από το φαινόμενο Μπενίτεθ».

Η «Marca» στον δικό της τίτλο γράφει: «Το Λα Καρτούχα ονειρεύεται μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά». Στο ρεπορτάζ σημειώνεται όμως η σοβαρότητα της κατάστασης: «Ένα όλα ή τίποτα για μια ομάδα που δεν διανύει την καλύτερη στιγμή της σεζόν, αλλά έχει συνωμοτήσει για να δώσει χαρά στους φιλάθλους της και να συνεχίσει να ονειρεύεται την παρουσία της στον τελικό της Κωνσταντινούπολης στις 20 Μαΐου».

Από την πλευρά της η «Diario de Sevilla» κάνει λόγο για επιτακτική ανάγκη νίκης στον τίτλο της. Στο κείμενο αναφέρεται: «Ήρθε η ώρα. Δεν υπάρχουν άλλες ευκαιρίες. Προχωρήστε ή πείτε αντίο. Για να σπάσει το σερί ή να ξυπνήσουν τα φαντάσματα. Για να κερδίσουμε, με λίγα λόγια, ή για να πούμε αντίο. Ο πρώτος τελικός της σεζόν έρχεται για την πρασινόλευκη ομάδα νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς το 1-0 που δέχθηκε στην Αθήνα δεν της δίνει περιθώρια λάθους. Και το χειρότερο είναι ότι ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσει ένα τόσο καθοριστικό ματς μέσα σε αμφιβολίες, με τον θόρυβο γύρω από την ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι, η οποία πλέον μετρά πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη, με τρεις ισοπαλίες εντός έδρας αποτέλεσμα που, κόντρα στην ελληνική ομάδα, δεν την εξυπηρετεί».