Πανηγυρισμοί χωρίς τέλος στο Μαρόκο για την κατάκτηση του Κυπέλλου Αφρικής (vids)

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν σε όλο το Μαρόκο, μετά την απόφαση της CAF να απονείμει στη χώρα το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους, στήνοντας ένα ατελείωτο πάρτι σε μεγάλες πόλεις, όπως η Καζαμπλάνκα και η Ραμπάτ, γιορτάζοντας την ιστορική εξέλιξη.

Η Επιτροπή Εφέσεων της CAF προχώρησε στην αφαίρεση του τίτλου από τη Σενεγάλη, η οποία είχε επικρατήσει στον τελικό με 1-0 στις 18 Ιανουαρίου.

Αν και αρχικά το αποτέλεσμα είχε επικυρωθεί, με παράλληλες κυρώσεις προς τη Σενεγάλη, η νέα απόφαση ανέτρεψε τα δεδομένα, κατακυρώνοντας τον αγώνα υπέρ του Μαρόκου με σκορ 3-0.

Με αυτή την εξέλιξη, το Μαρόκο στέφθηκε πρωταθλητής Αφρικής, κατακτώντας το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία του, μετά το 1976.

Η είδηση προκάλεσε ενθουσιασμό στους φιλάθλους, οι οποίοι βγήκαν μαζικά στους δρόμους για να πανηγυρίσουν, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα σε ολόκληρη τη χώρα.

#المملكة_المغربية_الشريفة

احتفالات كبيرة من الجماهير المغربية وسط شوارع الدار البيضاء بعدما اعتبار "الكاف" المغرب فائزا بنهائي كأس إفريقيا🔥🔥 pic.twitter.com/bMtwGOtNwj — 🇲🇦اللوبي المخزني 🇲🇦 (@Hamid43838943) March 17, 2026