Πανηγυρισμοί χωρίς τέλος στο Μαρόκο για την κατάκτηση του Κυπέλλου Αφρικής (vids)

Χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους, στήνοντας ένα ατελείωτο πάρτι σε μεγάλες πόλεις, όπως η Καζαμπλάνκα και η Ραμπάτ, γιορτάζοντας την ιστορική εξέλιξη.
Η Επιτροπή Εφέσεων της CAF προχώρησε στην αφαίρεση του τίτλου από τη Σενεγάλη, η οποία είχε επικρατήσει στον τελικό με 1-0 στις 18 Ιανουαρίου.
Αν και αρχικά το αποτέλεσμα είχε επικυρωθεί, με παράλληλες κυρώσεις προς τη Σενεγάλη, η νέα απόφαση ανέτρεψε τα δεδομένα, κατακυρώνοντας τον αγώνα υπέρ του Μαρόκου με σκορ 3-0.
Με αυτή την εξέλιξη, το Μαρόκο στέφθηκε πρωταθλητής Αφρικής, κατακτώντας το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία του, μετά το 1976.
Η είδηση προκάλεσε ενθουσιασμό στους φιλάθλους, οι οποίοι βγήκαν μαζικά στους δρόμους για να πανηγυρίσουν, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα σε ολόκληρη τη χώρα.
فرحة عارمة بعين الذئاب بعد قرار الكاف باعتبار "الأسود" ابطالا لإفريقيا 🇲🇦🎉 pic.twitter.com/JfzJ5zJ2U8— Le360 Sport (@Le360sport) March 17, 2026