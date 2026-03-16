Χανιά: «Κι όμως, αυτό το γκολ ακυρώθηκε!» (vid)

Τα Χανιά είχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία στο ματς με την Athens Kallithea, με αποκορύφωμα τη φάση του γκολ του Καπνίδη που ακυρώθηκε ως οφσάιντ και εξέδωσαν αιχμηρή ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Χανιά είναι πλέον υποχρεωμένη να μιλήσει ανοιχτά για όσα συμβαίνουν εις βάρος της ομάδας μας το τελευταίο διάστημα στα play outs της Super League 2.

Στον σημερινό αγώνα με την Athens Kallithea που η ομάδα μας έπαιζε την επιβίωση της, γίναμε για ακόμη μία φορά μάρτυρες μιας διαιτησίας που από το ξεκίνημα του παιχνιδιού έδειξε τις διαθέσεις της.

Από το πρώτο κιόλας λεπτό έγινε ξεκάθαρο ότι η διαιτησία του Κεχαγιά από τον σύνδεσμο Κοζάνης και των συνεργατών του Κωνσταντόπουλου (Αρκαδίας), Κουντουρά (Μακεδονίας) και του ανεξήγητα προκλητικού Μαυραντωνάκη (Ηρακλείου) είχε συγκεκριμένη… κατεύθυνση. Λανθασμένα σφυρίγματα, διαφορετικά κριτήρια στις αποφάσεις και συνεχείς παρεμβάσεις που αλλοίωσαν τον ρυθμό του αγώνα, δημιούργησαν από νωρίς το αίσθημα ότι κάποιοι είχαν ήδη αποφασίσει πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι.

Το αποκορύφωμα ήρθε στο 81ο λεπτό. Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας Καπνίδης, σκοράρει κανονικά, μετά από κεφαλιά πάσα του Κουτρουμπή, όμως ο δεύτερος βοηθός Κουντουράς (Μακεδονίας) υποδεικνύει ανύπαρκτο οφσάιντ και ακυρώνει το γκολ. Μια απόφαση που δεν αντέχει σε καμία σοβαρή ποδοσφαιρική ανάλυση. Το βίντεο και η φωτογραφία της φάσης που δίνουμε στη δημοσιότητα αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας βρίσκεται σε απολύτως κανονική θέση καλυπτόμενος, όχι από έναν, αλλά από δυο αντιπάλους!

Μιλάμε για μια κομβική φάση που άλλαξε την εξέλιξη του αγώνα. Δύο λεπτά αργότερα, η αντίπαλη ομάδα βρίσκει το γκολ και διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Δυστυχώς, αυτό που βίωσε σήμερα η ομάδα μας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Στα play outs η ΠΑΕ Χανιά δέχεται έναν ανελέητο διαιτητικό πόλεμο. Το ίδιο έργο είδαμε στις αναμετρήσεις με τον Παναργειακό και το Αιγάλεω, όπου επίσης καταγράφηκαν αποφάσεις που προκάλεσαν εύλογη αγανάκτηση και που μόνο ως εχθρικές μπορούν να χαρακτηριστούν. Δύο καταφανέστατα πέναλτι σε κάθε έναν από αυτούς τους αγώνες δεν δόθηκαν ποτέ. Τότε σιωπήσαμε, θεωρώντας πως δεν πρέπει να δυναμιτίσουμε το κλίμα, όμως φαίνεται ότι κάποιοι εξέλαβαν τη στάση μας ως αδυναμία, για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο.

Θέλουμε επίσης να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η ΠΑΕ Χανιά δεν έχει απολύτως τίποτα να χωρίσει με καμία από τις αντίπαλες ομάδες. Ο σεβασμός μας προς όλους τους συλλόγους είναι δεδομένος και η μάχη που δίνουμε αφορά αποκλειστικά όσα συμβαίνουν γύρω από τη διαιτησία και τις αποφάσεις που αλλοιώνουν την ισονομία του πρωταθλήματος.

Παράλληλα όμως η ομάδας μας θέλει να κάνει προς πάσα κατεύθυνση ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί αυτή την κατάσταση ως κανονικότητα. Δεν ζητάμε καμία εύνοια, αλλά απαιτούμε το αυτονόητο: σεβασμό, ισονομία και διαιτησίες που δεν θα αλλοιώνουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας.

Ας το καταλάβουν όλοι καλά: Όσο κι αν προσπαθείτε να μας πολεμήσετε, η ομάδα μας δεν πρόκειται να σταματήσει.

