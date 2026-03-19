Live: Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός

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EUROPA LEAGUE
«Λα Καρτούχα» - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 4
Φάση των «16» - 2ος αγώνας (0-1 το πρώτο παιχνίδι)
Φάση των «16» - 2ος αγώνας (0-1 το πρώτο παιχνίδι)
REAL BETIS
4 0
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Διαιτητης
- Τόμπιας Στίλερ
- Σέρεν Στορκς (VAR)
- Κρίστιαν Ντίνγκερτ (AVAR)
Βοηθοι
- Λάσε Κοσλόβσκι
- Μαρκ Μπορς
Τεταρτος
- Ματίας Γέλενμπεκ
Σκορερς
- 8' Ρουιμπάλ
- 45+1' Άμραμπατ
- 53' Κούτσο Ερνάντες
- 66' Άντονι
Κιτρινες καρτες
- 90+3' Άβιλα
Κιτρινες καρτες
- 19' Ταμπόρδα
- 56' Κυριακόπουλος
- 89' Τζούρισιτς