MENU
LIVE LIVE
EUROPA LEAGUE
«Λα Καρτούχα» - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 4
Φάση των «16» - 2ος αγώνας (0-1 το πρώτο παιχνίδι)
Real Betis
REAL BETIS
4 0
<% getScoreHome(1410927) %> <% getScoreAway(1410927) %>
Παναθηναϊκός
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ MATCH REPORT
Διαιτητης
  • Τόμπιας Στίλερ
  • Σέρεν Στορκς (VAR)
  • Κρίστιαν Ντίνγκερτ (AVAR)
Βοηθοι
  • Λάσε Κοσλόβσκι
  • Μαρκ Μπορς
Τεταρτος
  • Ματίας Γέλενμπεκ
Σκορερς
  • 8' Ρουιμπάλ
  • 45+1' Άμραμπατ
  • 53' Κούτσο Ερνάντες
  • 66' Άντονι
Κιτρινες καρτες
  • 90+3' Άβιλα
Κιτρινες καρτες
  • 19' Ταμπόρδα
  • 56' Κυριακόπουλος
  • 89' Τζούρισιτς

Live: Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ