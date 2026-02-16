Από τη Νίκη Βόλου στον Νέστο Χρυσούπολης ο Βόντχανελ

Παίκτη και μάλιστα «πολυθεσίτη», με 52 γκολ και 30 ασίστ σε 230 εμφανίσεις καριέρας υπέγραψε η ομάδα από την Καβάλα, λίγο πριν την εκπνοή των μεταγραφών ελεύθερων παικτών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Νέστου Χρυσούπολης:

«Μεταγραφικό ΜΠΑΜ για την ομάδα μας - ( Γιαν Βόντχανελ )

Ο Νέστος Χρυσούπολης δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις του φέρνοντας έναν παίκτη με το βιογραφικό του Γιαν Βόντχανελ.

Η ποιότητα του Τσέχου μεσοεπιθετικού είναι δεδομένη καθώς η παρουσία του στη Super League 2 με τη Νίκη Βόλου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις.

Ο Γιαν Βόντχανελ δεν είναι ο τυπικός παίκτης...

Η παρουσία του μπορεί να αλλάξει ριζικά το πρόσωπο του Νέστου. Με βάση το αγωνιστικό του προφίλ και την πορεία του μέχρι τώρα (σε Sigma Olomouc και Νίκη Βόλου).

Ενωμένοι, σαν μια γροθιά, παλεύουμε για το σήμα στη φανέλα και την ιστορία του Νέστου.

H διοίκηση αποδεικνύει ότι δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από την παραμονή και την επιτυχία.

Σε αυτή τη δύσκολη καμπή του πρωταθλήματος, δεν περισσεύει κανείς. Τώρα είναι η ώρα του κόσμου να προστατέψει την έδρα μας και να δείξει τη δύναμη της Χρυσούπολης.

Ραντεβού στο Δημοτικό Στάδιο»