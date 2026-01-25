«Αλύγιστη» Καλαμάτα, με επική ανατροπή στα play offs ο Ολυμπιακός Β΄!

Η Καλαμάτα πήρε την εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Ελλάς Σύρου, ενώ ο Ολυμπιακός Β΄ έφερε... τούμπα το Αιγάλεω με δύο γκολ στις καθυστερήσεις και προκρίθηκε στα play offs του πρωταθλήματος!

Για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του Νοτίου ομίλου της Super League 2, η Καλαμάτα πανηγύρισε σπουδαία νίκη στην Ηλιούπολη απέναντι στην μαχητική Ελλάς Σύρου με 1-2 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Τσέλιος άνοιξε με ωραίο σουτ του Τσέλιου στο 55'. Ο Τριμμάτης οκτώ λεπτά μετά ισοφάρισε για τους νησιώτες, αλλά στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μιράντα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έδωσε τη νίκη στην Καλαμάτα και φυσικά την πρωτιά στο Νότιο Όμιλο της κατηγορίας.



Ο Ολυμπιακός Β' ήταν με το ενάμιση πόδι εκτός play offs, αλλά με επική ανατροπή στις καθυστερήσεις απέναντι στο Αιγάλεω κατέφερε να τερματίσει τέταρτος. Ο Φαϊτάκης στο 28' άνοιξε το σκορ για το Αιγάλεω που στάθηκε καλά στο Ρέντη. Στο 90' ο Γιουσούφ του Ολυμπιακού σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων, όμως δυο λεπτά αργότερα ο Τανούλης με κεφαλιά ισοφάρισε για τους γηπεδούχους. Οι Πειραιώτες βρήκαν γκολ νίκης στο 95' με κεφαλιά του Γιουσούφ, παίρνοντας την επική πρόκριση στα play offs της κατηγορίας.



Η Athens Kallithea έμεινε στο ισόπαλο 1-1 με την Ηλιούπολη και βρέθηκαν εκτός play offs. Ο Κουϊρουκίδης με κεφαλιά στο 19' άνοιξε το σκορ για την Ηλιούπολη και ο Μαυριάς στο 61' ισοφάρισε για την ομάδα του Οφρυδόπουλου, χωρίς όμως να καταφέρει την ανατροπή.



Ο Πανιώνιος είχε εύκολο έργο απέναντι στα Χανιά τα οποία νίκησε με 3-0. Ο Μωραϊτης στο 20' με ωραίο σουτ έκανε το 1-0, ενώ με δύο ακόμη τέρματα ο Βοΐλης έδωσε την ευρεία νίκη στον Ιστορικό που θα δώσει μάχη με την Καλαμάτα στα play offs για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.



Η εντυπωσιακή Μαρκό θα συμμετάσχει στα play offs στην παρθενική της μάλιστα συμμετοχή στην κατηγορία. Νίκησε και τον Παναργειακό με 1-0, χάρη στο τέρμα του Σεμπά στο 48'.

Η βαθμολογία των play offs που θα ξεκινήσουν οι ομάδες:

Καλαμάτα 25 Πανιώνιος 22 Μαρκό 16 Ολυμπιακός Β’ 14

Η βαθμολογία των play outs που θα ξεκινήσουν οι ομάδες:

Αthens Kallithea 13 Ελλάς Σύρου 12 Αιγάλεω 9 Ηλιούπολη 8 Χανιά 6 Παναργειακός 3

Η πρώτη ομάδα των play offs προβιβάζεται στην Stoiximan Super League, ενώ οι τελευταίες τέσσερις των play outs υποβιβάζονται στην Γ΄ Εθνική κατηγορία.