Ξέφυγε ο Ηρακλής - «Γκέλαρε» η Αναγέννηση Καρδίτσας, πέρασε από τη Θεσσαλονίκη η Νίκη Βόλου

Η Νίκη Βόλου πέρασε από την Ευκαρπία (0-1), με τον Ηρακλή να αυξάνει τη διαφορά από την κορυφή μετά την γκέλα της Αναγέννησης Καρδίτσας.

Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του Βορείου Ομίλου της Super League 2 συνοδεύτηκε με έντονες συγκινήσεις και πολύ απρόοπτα αποτελέσματα.

Ο πρωτοπόρος Ηρακλής ταξίδεψε στα Γιάννινα να αντιμετωπίσει τον τοπικό ΠΑΣ και τα βρήκε... σκούρα. Παρότι προηγήθηκε με πέναλτι του Μάναλη στο 15ο λεπτό, οι Ηπειρώτες ισοφάρισαν στο 49΄με σουτ του Κοντονίκου, όμως ο Ντουρμισάι στο 89΄έδωσε μία μεγάλη νίκη για τον «Γηραιό».

Η Νίκη Βόλου έβγαλε την... υποχρέωση μέσα στην Ευκαρπία απέναντι στον ουραγό Μακεδονικό (0-1) με σκόρερ τον συνήθη ύποπτο Γιάννη Λουκίνα. Ήττα-σοκ για την Αναγέννηση στην Καρδίτσα (1-2) από τον Νέστο Χρυσούπολης, με τους «κίτρινους» να χάνουν την επαφή από την κορυφή. Ο Γλυνός άνοιξε το σκορ για τον Νέστο, ο Κάσσος απάντησε, αλλά ο Σέα έδωσε την τεράστια νίκη στον Νέστο.

Η Καβάλα με τον Αστέρα έμειναν στο 1-1 με τον Σιφναίο να ανοίγει το σκορ στο 9ο λεπτό με πέναλτι και τον Σιμόνι να απαντάει στο 59 για τους Αρκάδες. Τέλος, ο ΠΑΟΚ Β είχε εύκολο έργο κόντρα στον Καμπανιακό, κερδίζοντας στην Τούμπα με 4-0.

Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια, με τον Ηρακλή να τερματίζει πρωτοπόρος και την Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση Καρδίτσας να ακολουθούν.

Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας:

Ηρακλής 44 Νίκη Βόλου 39 Αναγέννηση Καρδίτσας 39 Αστέρας Aktor Β 32 ΠΑΟΚ Β 24 Καβάλα 23 Νέστος Χρυσούπολης 18 Καμπανιακός 15 ΠΑΣ Γιάννινα 10 Μακεδονικός 6

Ηρακλής, Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας και Αστέρας Aktor Β θα συμμετάσχουν στα Play Off ανόδου για μία θέση στην επόμενη Super League, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες θα συνεχίσουν στα Play Out.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βαθμοί όλων των ομάδων στα μίνι πρωταθλήματα θα διαιρεθούν διά του δύο, ενώ ο Αστέρας Aktor Β θα αγωνιστεί στα Play Off χωρίς δικαίωμα ανόδου.

Η κλήρωση για το πρόγραμμα των Play Off και Play Out θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου.