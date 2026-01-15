Ο Ονάνα θα μείνει στην Τραπεζούντα

Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αντρέ Ονανά, ολοκλήρωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο το δανεισμό του στην τουρκική Τραμπζονσπόρ και δεν σκέφτεται πλέον την επιστροφή του στην Αγγλία.

Η μετακίνηση του Ονανά ήταν κάτι αναμενόμενο, από τη στιγμή που οι «κόκκινοι διάβολοι» απέκτησαν το καλοκαίρι τον Σεν Λάμενς από τη Αντβέρπ την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου.

O 29χρονος γκολκίπερ είχε αγωνιστεί μόλις μία φορά -στη σοκαριστική ήττα-αποκλεισμό της ομάδας από την τέταρτη κατηγορία Γκρίμσμπι Τάουν στον δεύτερο γύρο του League Cup. Ο Ονανά ευθυνόταν για τα δύο γκολ της Γκρίμσμπι και αποφασίστηκε να φύγει από το «Ολντ Τράφορντ».

Το κεφάλαιο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως έχει κλείσει οριστικά για τον Ονάνα, καθώς δήλωσε στην ιστοσελίδα «i Paper» πως δεν θέλει στο τέλος της σεζόν να επιστρέψει στην Αγγλία και προτιμά να παραμείνει στην ομάδα της Τραπεζούντας, τονίζοντας πως απολαμβάνει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του στην Τουρκία.

Ο διεθνής πορτιέρε αποκτήθηκε από την Ιντερ έναντι 47,2 εκατ. λιρών το 2023, όμως η αστάθειά του τον είχε καταστήσει στόχο σκληρής κριτικής από τους φιλάθλους της Γιουνάιτεντ, η οποία ζητά πλέον 15 εκατ. ευρώ από την Τράμπζονσπορ για να της παραχωρήσει τα δικαιώματα του με κανονική