Ρέτσος: «Πρέπει να κοιτάξουμε τα λάθη μας»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ, στάθηκε στα λάθη που έκαναν οι παίκτες των «ερυθρόλευκων», δίνοντας το σύνθημα ενόψει Λεβερκούζεν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την ήττα από τον ΠΑΟΚ και τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού: «Το Κύπελλο δεν ήταν ένας αμελητέος στόχος. Μας αφήνει μια πικρή γεύση, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν.

Ήταν στόχος μας το Κύπελλο, είχαμε πει από την αρχή της χρονιάς να καταφέρουμε ότι και πέρυσι. Έστω αυτούς τους δύο τίτλους, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Είμαστε απογοητευμένοι σίγουρα. Πρέπει να κοιτάξουμε τα λάθη μας και το παιχνίδι με την Λεβερκούζεν».

Για την πίεση: «Εντάξει στον Ολυμπιακό παίζουμε, η πίεση είναι αναμενόμενη. Η πίεση είναι εποικοδομητική, πρέπει να τα βγάζουμε εις πέρα σε τέτοια παιχνίδια. Σήμερα η ομάδα δεν ήταν όπως θα έπρεπε και δεν θα κρυφτούμε γι’ αυτό. Είναι δυσάρεστο, το θέλαμε το Κύπελλο. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και να δούμε την επόμενη μέρα».