Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Χατ - τρικ για τον Τάσο Μπακασετα και 3-0 ο Παναθηναϊκός (vid) 14-01-2026 22:12 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΠΡΟΣΩΠΑ Τάσος Μπακασέτας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Τάσος Μπακασέτας ευστόχησε σε δεύτερη εκτέλεση πέναλτι στο 64' και έκανε το 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Η δύσκολη απόφαση του ΠΑΟΚ για τον Τζόναθαν Γκόμες menshouse.gr Το πρωί μπάνιο, το βράδυ ύπνος με σεντόνι: Ο πιο δροσερός προορισμός που δεν χρειάζεται aircondition ακόμα και στην καρδιά του Αυγούστου menshouse.gr «The beginning of everything»: Το βίντεο της Δώρας Παντέλη από το γάμο της dailymedia.gr Με κόκκινο μπικίνι: Η Εριέττα Μανούρη αποδεικνύει γιατί θεωρείται μια από τις πιο γοητευτικές Ελληνίδες ηθοποιούς dailymedia.gr Ήταν γνωστό απ’ την αρχή για τον Ταμπόρδα menshouse.gr «Τα είχε σε έναν φοριαμό με κλειδαριά με συνδυασμό»: Το νέο στοιχείο για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο που ανατρέπει όσα ξέραμε instanews.gr Οι μισοί δεν πιάνουν ούτε τη βάση: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο tricky στον κόσμο; menshouse.gr Χτύπημα στα δεξιά του Σαμαρά: 2 πολύ δυνατά ονόματα για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ instanews.gr Χατ - τρικ για τον Τάσο Μπακασετα και 3-0 ο Παναθηναϊκός (vid) SHARE