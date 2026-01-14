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Χατ - τρικ για τον Τάσο Μπακασετα και 3-0 ο Παναθηναϊκός (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Τάσος Μπακασέτας ευστόχησε σε δεύτερη εκτέλεση πέναλτι στο 64' και έκανε το 3-0 για τον Παναθηναϊκό.
Χατ - τρικ για τον Τάσο Μπακασετα και 3-0 ο Παναθηναϊκός (vid)