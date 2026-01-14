Παίκτης της Αναγέννησης Καρδίτσας ο Σοΐρι

Την προσπάθεια της Αναγέννησης Καρδίτσας να διεκδικήσει την άνοδο στη Super League θα ενισχύσει ο Φινλανδός επιθετικός Πίρι Σοΐρι, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους «κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Pyry Soiri.

O Pyry είναι γεννηθείς 22/9/1994 κατάγεται από τη Φινλανδία και αγωνίζεται στα άκρα της επιθετικής γραμμής με την ίδια άνεση και στις δύο πλευρές.

Ο Soiri είναι διεθνής με τη Φινλανδία και είναι γνωστός στο κοινό της Ελλάδας από την περσινή του παρουσία στη Stoiximan Super League με τη φανέλα της Athens Kallithea. Τη σεζόν 2024-2025 είχε συνολικά με την ομάδα της Καλλιθέας 34 συμμετοχές με 3 γκολ και 2 ασίστ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Κραϊόβα και στην Ελσίνκι μεταξύ άλλων ομάδων έχοντας παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο.

Με την Εθνική ομάδα της χώρας του σε επίπεδο ανδρών έχει καταγράψει 45 συμμετοχές με 7 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Pyry στην οικογένεια της Αναγέννησης Καρδίτσας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!