«Συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για Αντίνο ο Παναθηναϊκός, τον θέλει και η Τραμπζονσπόρ»

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στην Αργεντινή για τον Παναθηναϊκό και τον Σαντίνο Αντίνο.

Το σίριαλ με τον 20χρονο εξτρέμ καλά κρατεί, με το Τριφύλλι να συνεχίζει τη μάχη για την απόκτησή του.

Νέο ρεπορτάζ από Αργεντινό δημοσιογράφο, σημειώνει ότι ο Παναθηναϊκός πληρώνει όχι μόνο μέρος των φόρων, αλλά δίνει και τις εγγυήσεις πληρωμής που έχει ζητήσει η Γοδόι Κρουζ για τον Σαντίνο Αντίνο, "αλλά προς το παρόν ο Μανσούρ δεν αποδέχεται την προσφορά", επισημαίνοντας όμως τη σφοδρή επιθυμία των Πρασίνων να τον αποκτήσουν και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Επιπλέον γίνεται λόγος για ενδιαφέρον και από την Τουρκία και συγκεκριμένα την Τραμπζονσπόρ.