Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ανέδειξαν τον Μοναστηρλή MVP κόντρα στον Ατρόμητο

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής αναδείχθηκε Kitchenbar Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης ΠΑΟΚ-Ατρόμητος στο γήπεδο της Τούμπας, για τα Play Offs του Κυπέλλου Ελλάδας.

Όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 1-1 στην κανονική διάρκεια και οδηγήθηκε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση με 5-4. Καθοριστική ήταν η συμβολή του Δημήτρη Μοναστηρλή , ο οποίος στην τελευταία εκτέλεση του Ατρόμητου απέκρουσε το πέναλτι του Καραμάνη και «σφράγισε» την πρόκριση.

Για τον 21χρονο τερματοφύλακα ήταν ένα ονειρικό ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα. Πήρε την ευκαιρία και στάθηκε με ψυχραιμία σε μια απαιτητική βραδιά.

Στην ψηφοφορία για τον Kitchenbar Fans’ Man of the Match, ο Μοναστηρλής συγκέντρωσε το 88,42% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ο οποίος αποτέλεσε μόνιμη πηγή κινδύνου για την αντίπαλη άμυνα, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ο οποίος στο ντεμπούτο έκανε μία γεμάτη εμφάνιση και ήταν αυτός που έβγαλε την ασίστ στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς για το 1-1.