Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Έτσι πέρασε ο ΟΦΗ τον Αστέρα Aktor και προκρίθηκε στα προημιτελικά (vid) 07-01-2026 19:35 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΗ Αστέρας Τρίπολης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Τα highlights της επικράτησης - πρόκρισης του ΟΦΗ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον Αστέρα Aktor (2-0). Τα στιγμιότυπα: Δεν το περίμενε κανείς: Το πρόσωπο που βάζει ο ΑΝΤ1 δίπλα στον Άκη Παυλόπουλο στο νέο «Καλημέρα Ελλάδα» dailymedia.gr 10 μονάδες κάτω: Το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης που έφερε παγωμάρα στη ΝΔ instanews.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του τελικού του Μουντιάλ… menshouse.gr Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτός είναι ο νέος, 32χρονος σύντροφός της - Επιχειρηματίας και μπασκετμπολίστας (Pics) dailymedia.gr Βιλερ…μπαμ: Η… φούσκα της ομάδας της Τόνι Πάρκερ προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη menshouse.gr Βρες σε ποια ομάδα ανήκει το γήπεδο: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ αυξανόμενης δυσκολίας που ελάχιστοι το έχουν τερματίσει; menshouse.gr Ο Γένσεν, ο στόπερ και το 5/5 menshouse.gr Ένα πράγμα δεν θέλει να βλέπει: Ο απαράβατος όρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε όποιον της ζητά selfie instanews.gr Έτσι πέρασε ο ΟΦΗ τον Αστέρα Aktor και προκρίθηκε στα προημιτελικά (vid) SHARE