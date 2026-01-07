MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Έτσι πέρασε ο ΟΦΗ τον Αστέρα Aktor και προκρίθηκε στα προημιτελικά (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Τα highlights της επικράτησης - πρόκρισης του ΟΦΗ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον Αστέρα Aktor (2-0).

Τα στιγμιότυπα:

Έτσι πέρασε ο ΟΦΗ τον Αστέρα Aktor και προκρίθηκε στα προημιτελικά (vid)